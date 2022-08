Ich brauche kein Smartphone und habe auch keins

Wer kann mir (Rentner, in Kürze 82, rüstig, geistig rege, (am PC aktiv), mit Frau, Haus, Garten, Hund und Katze in rel. geordneten Verhältnissen lebend) zwei, drei triftige Gründe sagen (oder auch nur einen), damit ich mir ein Smartphone anschaffe.

(Um mich herum haben alle Smartphones. Aber ihr Umgang damit, hat mich bisher nicht überzeugt.)

Sharen mit: Twitter

Facebook

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Ähnliche Beiträge