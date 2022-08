Corona/Impfung/Krise – Corona-Massenimpfungen

Ich hatte im Teil „Plandemie“ dieser Beitragsserie festgestellt, dass die Plandemiepolitik faschistisch ist und hatte sie „weich-faschistisch“ genannt. „Weich“, weil im Vergleich zu den ersten zweieinhalb Jahren des Hitlerregimes in zweieinhalb Jahren Plandemiepolitik weniger gewalttätig-blutig verfahren wurde.

Zu dieser Feststellung steht die hohe Zahl von Todesopfern infolge der Plandemiepolitik in auffälligem Kontrast. Sie übersteigt bei weitem die Zahl von 1200 Todesopfern/Ermordeten, die für die ersten eineinhalb Jahre des Hitlerfaschismus angenommen wird (Quelle).

Die Zahl der bis heute durch die Plandemiepolitik in Deutschland verursachten Todesfälle ist grob abschätzbar durch den Vergleich der Übersterblichkeit in der Impfphase der Plandemie gegenüber der Nichtimpfphase. (Dabei gilt, dass in Deutschland im ersten Plandemiejahr 2020 (Nichtimpfphase) keine Übersterblichkeit vorlag. Näheres dazu: hier.)

Die Impfkampagnen erreichten ab April 2021 Massenzahlen von mehr als 10 Millionen (Quelle). Daher definiere ich April 2021 als eigentlichen Start der Impfphase. Ich vergleiche folglich die Sterbezahlen ab Mai 2021 mit denen des jeweiligen Vorjahresmonats; weiter die Zahlen von Januar bis April 2022 mit denen von Januar bis April 2020 und weiter ab Mai 2022 mit denen des jeweiligen Vorjahresmonats (2021). Hier eine bildliche Darstellung von destatis der Jahresscheibe 2022 (Quelle):

Todesfälle in Deutschland

Plandemie-Vorimpfzeiten // Plandemie-Impfzeiten

Von 05/20 bis 12/20 649336 // Von 05/21 bis 12/21 670915

Von 01/20 bis 04/20 336236 // Von 01/22 bis 04/22 350899

Summe Vorimpfzeit 985572 // Summe 1 J. Impfzeit 1.021814

Im ersten Impfjahr der Plandemie (2021) sind also gegenüber dem ersten Plandemiejahr (2020) rund 36.000 Todesfälle mehr zu verzeichnen.

Die zur Verfügung stehenden Zahlen zum Vergleich des ersten mit dem zweiten Impfjahr deuten vorläufig auf ein weiteres Ansteigen der impfbedingten Sterblichkeit hin, wie die folgende Gegenüberstellung zeigt.

Von 05/21 bis 07/21 234416 Sterbefälle. Von 05/22 bis 07/22 237000 (letzte Juliwoche geschätzt), also ein weiterer Anstieg von 2500 Sterbefällen in drei Monaten.

Bei alldem geht es hier nur um eine Schätzung der Größenordnungen. Weitere Einflussfaktoren der Übersterblichkeit neben der Impfung sind vorhanden (z. B. die schwankende Anzahl der Hitzetage), sie sollten aber im Jahresvergleich 2020/2021 weniger als 10% betragen.

Ich bin nicht der Meinung, dass die Erhöhung der Sterblichkeit Ziel der Impfkampagnen ist. Wahrscheinlicher scheint mir, dass 35 000 zusätzliche Tote im ersten Impfjahr ein Kollateralschaden sind, den man in Kauf nimmt und weitgehend unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Massenbewusstseins hält.

Denn es geht um ein viel größeres Ziel und zwar in Fortsetzung und qualitativen Steigerung des Ziels, das mit der Plandemie von Anfang an verfolgt wurde – Herstellung der totalen Kontrolle der Machthaber über die Gesellschaft und jeden einzelnen Menschen.

Die Impfung jedes Individuums einschließlich ihrer digitalen Dokumentation (Impfpass) ist das noch fehlende Hauptkettenglied dieses totalen Prozesses.

Fast jedes Individuum ist längst im Schnittpunkt mehrfacher Kraftlinien totaler Kontrolle

– kommunikativ als Nutzer digitaler Medien (mit besonderer Bedeutung des Smartphones)

– kommerziell als Onlinekäufer und Bargeldloszahler

– sicherheitspolitisch mittels Kameraüberwachung und Gesichtserkennung

– psychologisch auf Grund „intelligenter“ Verarbeitung/Integration aller seiner Daten (Big Data, KI)

Noch immer aber gibt es Bruchstellen bei der eineindeutigen Zuordnung der individuellen Informationen zu dem jeweiligen Individuum in seiner einmaligen Körperlichkeit. Dieser „Mangel“ wird mit dem körperlichen Eingriff, den die Impfung darstellt, und seiner digitalen Dokumentation beseitigt.

Darüber hinaus liefert die Impfung als mikrobiologisch/genetisch/nanotechnisches Verfahren den unvergleichlichen (und zukunftsträchtigen!) Mehrwert des direkten Zugriffs auf den menschlichen Körper für alle denkbaren Zwecke der aktiven Manipulation und Ausbeutung.

Im erbitterten Kampf um die Durchsetzung der totalen Impfung geht es um den Versuch, den „schlüsselfertigen Totalitarismus“ endgültig allherrschend zu machen.

Das Video „Der Schlüsselmoment – this pivotal moment“ (gefunden bei Wolfgang Wodarg) liefert hierzu unersetzliche Aufklärung:

