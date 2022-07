Nach langer Zeit wieder einmal eine militärische Einzelheit

Das folgende Video habe ich hier über Larry Johnson gefunden. Johnson schreibt dazu:

„Die Realität für die ukrainischen Truppen ist ein Albtraum. Hier ist ein Video, in dem Russland drei Kolonnen ukrainischer Truppen angreift, die versuchen, einen Angriff auf Cherson in der Südukraine zu starten:“

Kommentatoren schreiben dazu:

„Eine solche zweidimensionale Kombination aus „Linear- und Flächenziel“ -Array – Feuermission hätte vor drei Jahrzehnten etwa ein oder zwei Stunden gedauert, um mehrere Missionssegmente aufzurufen. Oh, die Freuden von PCs und Feuerunterstützungssoftware: [was zu sein scheint] eine einzige, facettenreiche Reihe von sowohl linearen als auch Flächenfeuereinsätzen, während der Rauch immer noch in der Luft hängt.

Dieses alte Grunzen ist sicher froh, nicht in diesem Gefahrenbereich zu sein …“

und

„Ja, als ich das sah, fiel mir die Kinnlade herunter. Atemberaubend. Das hat die Ukraine NICHT mit der 40 Meilen langen Panzerkolonne gemacht, die Anfang März nördlich von Kiew geparkt war.„

Übrigens übernehme ich das Video mit einem gewissen Vorbehalt: Denn ich habe bisher nicht übersetzt (bzw. mir übersetzen lassen) was der Sänger so flott singt. Falls dort Spaß am Krieg verbreitet wird, bin ich NICHT dabei.