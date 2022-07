Corona/Impfung/Krise – die Plandemie

Es gibt den Virus. Es gibt die Krankheit. Daran ist nichts Besonderes.

Der pseudowissenschaftliche Startschuss zur Plandemie knallte überlaut am 24. Januar 2020 in „The Lancet“. Hab‘ ich hier ausführlich beschrieben. Die Plandemieagentur „WHO“ startete durch.

Eine Millisekunde später waren 90% des Publikums fixiert. Man hatte ihm Bilder gezeigt

– von Menschen, die in einer Art Weltraumanzug röchelten,

– die auf Wuhans Straßen tot umfielen.

– die Särge von Bergamo, Oh Gott! Auf Armeelastern!

Es wirkten die Reiz-Reaktions-Mechanismen des Pawlowschen Hundes. Sie wirken unverändert bis heute, zweieinhalb Jahre später.

Die Plandemie hatte zwei Väter:

– die westlichen Finanzaristokraten und Resetstrategen

– den chinesischen Kaiser.

Russland nahm eine Zwischenstellung ein.

Wir wissen dennoch: Wenn zwei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe.

Einer der mächtigsten Extremisten, Bill Gates, erklärte eine gefühlte Stunde lang alles Nötige in der Tagesschau. Ein anderer mächtiger Extremist, Klaus Schwab, erklärte alles buchweise.

Faschismus ist das extremistische Kapital an der Macht; wissen einige Wenige noch seit Dimitroff. Die Plandemie ist faschistisch – meistens „weich-faschistisch“, im Bedarfsfall auch klassisch.

Die Plandemie wird auch deshalb nicht begriffen, weil unverschämte Lügen mit offenen Karten kombiniert werden. (Die normal-reduzierten Menschen können’s einfach nicht fassen.) Beispiel: „Event 20“ oder gleich Paul Schreyers lesenswertes Buch. (Ich verlinke es nicht. Wer das nicht selbst findet, dem ist sowieso nicht zu helfen.)

Die Manipulation in China scheint etwas anders zu funktionieren.

An den Todesopfern gemessen war die Plandemie in Deutschland im Jahr 2020 ein Nonsens. Habe ich ausführlich auseinandergekramt hier.

Seit September 2021 führt die Plandemie in Deutschland zu Übersterblichkeit. Hier Näheres.

Das führt zur Problematik des Coronaimpfens und zur unmittelbaren Gegenwart und ist ein neues Thema.