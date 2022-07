Assange, Ballweg, Alina Lipp – Wie „scharf ist der Hund“ Rechtsstaat?

Zu Assange nur kurz: Er ist seit 10 Jahren kein freier Mensch mehr, weil er geheim gehaltene Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat. Seine wütendsten Verfolger sind die USA und das britische Königreich – zwei Staaten, die alle Welt über ihre rechtstaatliche Vorbildlichkeit belehren.

Der nun schon langjährige justiziell-politische Terror des UK gegenüber Assange beweist, dass die Rechtsstaatlichkeit dieses Landes sich durchaus (und nicht zum ersten Mal) mit konkreten faschistischen Maßnahmen verträgt.

Im Unterschied zu Assange ist Ballwegs Verhaftung eine Maßnahme des deutschen Rechtsstaats. Der Fall ist jüngsten Datums und Beweise sind bisher weder pro noch contra vorgelegt. Ballweg war eine einflussreiche Figur des politischen Widerstands gegen die Coronadikatur und gegen den Great Reset. Er steht für eine Politik des Friedens und der Stärkung der demokratischen Grundrechte. So bietet er Staatsanwälten, diesen weisungsgebundenen Zuchtruten des deutschen Rechtstaats mit seiner erneuten Lust am Krieg, mehr als einen Angriffspunkt. Zugleich bevorzugt Ballweg mitunter eigenwillige (um nicht zu sagen selbstherrliche) Aktionsformen und verzichtet auf umfassende Transparenz. Ich kann z. Z. nicht einschätzen, ob er dem um das Recht so unerbittlich besorgten deutschen Staat (Ironie aus) reale Anlässe für sein Vorgehen geliefert hat.

Alina Lipp unterscheidet sich von den beiden Genannten dadurch, dass deutsche oder andere westliche Staatsanwälte auf sie derzeit nur äußerst begrenzten Zugriff haben. (Insofern erinnert ihre Lage ein wenig an Edward Snowden.) Wie kürzlich berichtet, hindert das „die Leute mit der Zuchtrute“ keineswegs, zu fordern, zu drohen, strafend einzugreifen. Mit den Rechten der Bürger gehen sie dabei mehr als großzügig um. Das hat bereits zu einer Strafanzeige eines Juristen geführt, wie hier im Blog dokumentiert.

Die Exekutoren des Rechtsstaats haben die Anzeige bisher ignoriert. Damit findet sich der Anzeigenerstatter nicht ab. Er schrieb jetzt:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

auf meine Strafanzeige vom 17.6.2022 habe ich bisher keine Eingangsbestätigung erhalten, obwohl ich am 28.6.2022 daran erinnert habe.

Es drängt sich deshalb der Verdacht auf, dass meine Anzeige nicht vorschriftsmäßig bearbeitet wird

.Ich erwäge nunmehr, Untätigkeitsbeschwerde einzulegen und weitere Anzeigen zu erstatten, einerseits wegen möglicher Urkundsunterdrückung und Strafvereitelung, andererseits – als Ergänzung zu meiner o.a. Anzeige vom 17.6.2022 – wegen des Verdachts der Rechtsbeugung.

Ich warte im Hinblick auf die überfällige Eingangsbestätigung bis zum 12.7.2022.

Falls ich bis zu diesem Termin immer noch keine Nachricht von Ihnen erhalten habe, werde ich wie angekündigt verfahren.

Mit freundlichen Grüßen“

Auch opablog bleibt dran.