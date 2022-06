Freiheit und Organisation – eine Nachbetrachtung

Vieles liegt im Argen. Die Welt müsste verbessert werden.

Alle wissen, dass Einigkeit stark macht. Dass die vielen Ausgebeuteten und Machtlosen sich zusammenschließen müssen, weil ihre Waffe ihre Anzahl ist, ist ein Gemeinplatz. Notwendig ist „nur“, dass alle gemeinsam zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Das erfordert Organisation.

Doch jeder hat seinen freien Willen. Jeder und Jede will seine, will ihre Freiheit bewahren, will gerade sie in die Organisation einbringen. Verhältnisse der Unterordnung und des Gehorsams gibt es genug. Die Organisation der Vielen darf also keinesfalls die Freiheit jedes Einzelnen einschränken. Das scheint ein schwieriges Problem zu sein.

Alle Organisationen, die ich kennengelernt habe, schlagen sich mit diesem Problem herum. Alle behaupten, es gelöst zu haben. Doch meine Erfahrung lässt mich daran zweifeln.

Entweder bleibt das geschlossene Handeln der Organisation auf der Strecke oder die Freiheit des Mitglieds. Bestenfalls kommt es zu einem Gemisch der beiden Extreme. Vielleicht ist das Problem grundsätzlich nicht lösbar?

Leute, die strikt an einen Gott glauben und sich Dank zuverlässiger Offenbarungen jederzeit richtig entscheiden, meinen die Lösung gefunden zu haben. Leider hinkt dieses Beispiel an der vorausgesetzten Gottgläubigkeit. Was,wenn „Gott tot ist“ … ?

Gibt es einen Ausweg für diejenigen, die auf die wohltuende religiöse Erleuchtung (oder Dämmerung) nicht zurückgreifen können oder wollen? Vielleicht müssten die Menschen selbst irgendwie …, na ja … gottähnlich werden? Allmacht gibt es natürlich nicht. Doch das sollte uns nicht entmutigen. Auch Gott ist nicht allmächtig. Das Gerede von seiner Allmacht verbaut nur Einsichten.

Jeder Blick in die Natur zeigt, dass Jedes mit sich und seinem Nächsten (und schließlich mit Allem) in Wechselwirkung steht. So funktioniert’s natürlich. Gott passt nur auf, dass wirklich niemand und nichts aus diesem Zusammenhang herausfällt. Alles ist mit Allem ORGANISCH verbunden und zugleich ist jedes Einzelne FREI (mit einer einzigen Grenze – seinem Tod). Das alles klingt zwar reichlich abstrakt aber vielleicht könnte daraus ein Modell werden – für die Ungläubigen?

Nach dem wäre nur zu prüfen:

– Bin ich organisch („organisiert“) an ALLES gebunden, was mir wichtig ist (mein „Ein und Alles“)?

– Gebe ich diesem Organischen (dieser „Organisation“) wirklich alles, was in meiner INDIVIDUELLEN Macht steht?

Das zu prüfen wäre die tägliche Übung. Ein solches immerwährendes Bedenken jeden Denkens und Tuns, scheint der Weg zu sein, um Freiheit und Organisation zu vermitteln. So wäre jegliche alltägliche Situation mit Weisheit zu durchdringen.

Das führt in letzter Konsequenz zur Forderung: ALLTÄGLICHWERDEN VON PHILOSOPHIE! (und dann auch noch einer dialektisch materialistischen). – Wenn das nicht maximal unpopulär ist! Fast alle sind sich doch einig, dass auch „Philosophie tot ist“ (und die marxistisch-leninistische gleich dreimal).

Erst einmal genug der Grübeleien. Ich versuche, mich der Erfahrungen mit Freiheit und Organisation zu erinnern, die mein Leben besonders geprägt haben.

Genau genommen müsste ich mit der Familie beginnen. Auch sie ist eine Art Organisation. Doch noch mehr ist sie der naturwüchsig-soziale erste Lebensraum, in dem der Mensch den Weg seiner Individualisierung (und damit seines Freiwerdens) beginnt. Hier soll es dagegen um Errfahrungen mit einigen Organisationen politisch-weltanschaulichen Charakters gehen, bei denen mein Eintritt und Austritt jeweils mit einer bewussten Entscheidung verbunden war.