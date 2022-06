werden nicht gebraucht

Seit 3.6. war ich aus der Galeere der täglichen Informationen und Reflexionen ausgestiegen.

Obwohl fast komplett ausgestiegen, haben mich doch einzelne Informationen erreicht. So weiss ich, dass Putin in St. Petersburg (auch hier) Fundamentales gesagt hat, dass der Goebbelsverschnitt Selenski weiter allgegenwärtig ist, dass Deutschland endlich 40% weniger Gas aus Russland erhält. (Habecks Freude sollte groß sein.)

Diese wenige Infos reichen aus, um meine Befürchtung zu vertiefen, dass der Westen – auch ich bin „Westen“ – die geopolitischen Umwälzungen auf die harte Tour erleben wird.

Das Urlaubs- und „Zivil“leben, das ich dieser Tage genoss, scheint von alldem völlig unberührt. In dankbarer Vergessenheit nehmen die Menschen die Gnaden von Postcorona entgegen. Wie eh und je schwelgen sie in dem ihnen zugemessenen Luxuskonsum. Ihr geistiger Zustand ist (Ausnahmen gibt es.) verdorben oder wüst. Sie ergeben sich widerstandslos in jede denkbare Form der Arbeitssklaverei.

Manchmal wird unsere Zeit mit 1914 verglichen. Heute frage ich mich, ob unsere Zeit aber vor allem das, was den Menschen in Deutschland bevorsteht, nicht besser mit 1618 zu vergleichen ist. Es scheint ein unerbittliches Schicksal seinen Lauf zu nehmen – das diese Menschen nicht braucht.

Eine Zeit, in der die Lebenden die Toten beneiden könnten.

(Ein schwacher Trost mag es sein, dass Deutschland nicht die Welt ist.)