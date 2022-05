Militärische Einzelheit – eine unglaubliche Wiederbegegnung

Von 1958 bis 1960 leistete ich meinen „Ehrendienst“ in der NVA der DDR. also vor mehr als 60 Jahren. Ich diente in einer „Instrumentellen-Aufklärungs-Batterie“ (IAB). Es gab einen Funkmesszug (die waren etwas Besseres), eine Lichtmesszug und einen Schallmesszug. Zu Letzterem gehörte ich. Wir hatten alte sowjetische Technik aus dem 2. Weltkrieg, die aber (mit viel gutem Zureden) immer noch funktionierte. Bei Übungsschießen leiteten wir (im besten Fall) das Feuer bis auf 3-5 m genau. Neben dem Leiten des eigenen Feuers ging es ja auch um die Aufklärung der Abschusstellungen der feindlichen Artillerie. Es war schon erstaunlich, welche Genauigkeit der Aufklärung erreicht werden konnte; freilich immer erst nach stundenlangen, manchmal tagelangen Korrekturanstrengungen, also quasi der „Eichung unserer Messgeräte“ und aller Bedingungen des Messens. (Ich war übrigens einer der Rechner, der die einlaufenden Messdaten in Zielkoordinaten umrechnete. Das wurde mit dem Ausfüllen von Formblättern trainiert. Es gab auch Prüfungen, Leistungsvergleiche, Meisterschaften, bei denen ich es – Hört! Hört! -. zu einem der schnellsten Rechner der Division brachte.

Übrigens habe ich damals bei einem der Gefechtsschießen eine der neuen selbstfahrenden 155mm Kanonenhaubitzen erlebt. Das war ziemlich imposant.)

An all das wurde ich heute durch diesen Artikel erinnert: „True Detective: Wie die russische Armee geheime US-Haubitzen in der Ukraine hackte“ (hier gefunden).

Dort wird wirklich im Detail geschildert, wie heute u. a. durch moderne Schallmesstechnik die amerikanischen Wunderwaffe, Kanonenhaubitze „M777“, exakt geortet, „erlauscht“ und „erkannt“ wird, um selbst bei ausgeschalteter Elektronik zum exakt definierten Ziel zu werden.