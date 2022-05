Die Deutschen und drei Kriege

Genau genommen müsste ich von der deutschen Herrschaftsbande sprechen (von denjenigen, die sich gern „Elite“ nennen), denn Michel Mustermann hat natürlich nichts zu melden. Ich sage trotzdem summarisch „Deutsche“, weil die Michelmasse immer wieder ihren ganzen Ehrgeiz darein setzte und setzt, der Herrschaftsbande zu folgen.

Geradezu legendär ist die Kriegsbegeisterung der Deutschen im August 1914. Noch 40 Jahre später erzählte mir Frl. Schü., meine Klavierlehrerin, mit leuchtenden Augen, wie die Frauen am Straßenrand die ausrückenden Soldaten mit Blumen überschütteten. Grob geschätzt: 90% des Volkes im Wettlauf zum „Platz an der Sonne“. Nach vier Jahren war der Spuk vorbei. Hatte man gelernt?? Naja, „im Felde unbesiegt“ schlug man lieber die Revolutionäre tot.

Die Kriegsbegeisterung war 1939 vielleicht geringfügig weniger riesig. Aber es lief ja so glänzend. 1941 war man wieder bei 80%, 90% Jubeldeutschen. An Russlands Reichtümern würde „das Volk ohne Raum“ sich gesundstoßen. Nach vier Jahren war wieder Schluss. Bis zum Ende hatte man alles gegeben! Und dafür die Zwangsbefreiung, wie ungerecht. Hatte man gelernt?? Naja, dass „die Hand abfallen solle“, die wieder eine Waffe anfasst …, zehn Jahre später wieder in Reih und Glied, jetzt für „die Freiheit“ und die Kommunisten ins Gefängnis. Zustimmung 80%. Oder 90%?

Heute drängeln sie wieder zum Krieg. Zustimmung im Moment vielleicht nur 60%, nachdem in den Jahren der Corona-Mobilmachung doch schon 80% erreicht waren.

Es gibt einen Unterschied: Diesmal ist man nur Juniorpartner. Die lockende Beute schlägt nur zum kleinen Teil auf’s eigene Konto, umso mehr aber die finale Dresche, die zu erwarten ist. Wird das Michels Begeisterung ernsthaft mindern?

Oder geben die Deutschen wieder den verantwortungslosen Haufen Elend?