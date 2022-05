Mühen des Begreifens

Sicher ist, dass wir in einer Umbruchszeit leben. Leider ist das fast die einzige Sicherheit.

Um welchen Umbruch geht es? Welche Kräfte sind maßgebend? Wie verläuft das alles? Was kommt danach? – offene Fragen.

Bewährte Erkenntnisinstrumente sind stumpf geworden.

Es gibt einige philosophische Grundlagen. Ich vermute sie immer noch (nicht nur aus Gewohnheit) im Materialismus und in der Dialektik. Und es gibt – wahrscheinlich zu Unrecht wenig geschätzt – den gesunden Menschenverstand, dem eine Art Lebenskultur des Normalen entspricht – die aber schwindet.

Darüber hinaus fast nur Paradoxien, Zweifel oder gar Verrücktheit.

Z. B. die Entwicklungsdynamik der Produktivkräfte. In marxistischer Sicht das revolutionierende Element, das erstarrende Produktionsverhältnisse aufbricht und dem Neuen Bahn schafft. Heute sind diese Kräfte ebensosehr Destruktivkräfte. Ihr krebsartiges Wuchern zerstört die Natur. Die Klassen der Ausbeuter peitschen die Produktivkraftentwicklung voran, generieren daraus ihre grenzenlose Machtentfaltung. Die Ausgebeuteten gieren nach dem way of ausbeutungslife.

Z. B. der Klassenkampf. Keine historische Mission einer Klasse. Kein Geschichtssubjekt. Gleichgültig, ob die Revolution „Lokomotive der Geschichte“ ist oder der „Griff zur Notbremse“, gleichgültig, ob sie siegt oder im Blut erstickt – sicher scheint eins: Das Neue, kaum gekeimt, verdorrt.

Z. B. die Aufklärung. Die mehr war, als der profane Name sagt. Humanitas. – Geistkampf, der den freien Menschen als Ideal mit Hand und Fuß hervorbrachte. Verkommen zum Wissenschaftsglauben mit App und Test und Maulkorb.

Faschismus ist etablierte Politikform. Krieg ist Norm. Der Mensch schreitet rasant voran – von der Nummer zum Datenpaket.

Unbegriffener Umbruch.