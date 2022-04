Ich fürchte, dass der Große Krieg begonnen hat (mit Update am 25.4.).

Die USA werden bis zum Letzten gegen Russland kämpfen.

Zuerst (im laufenden Jahr) bis zum letzten Ukrainer.

Dann (im Jahr 23) bis zum letzten Balten.

Danach bis zum letzten Polen und Rumänen, zwischendurch auch Finnen.

Danach bis zum letzten Tschechen, Slowaken, Bulgaren.

Dann geht es eigentlich weiter bis zum letzten Norweger, Dänen, Deutschen, Italiener. Es könnte jetzt aber irregulär werden, denn nach zwei, drei Jahren Schießkrieg und viel schwererem Wirtschaftskrieg (!) wird es dort, namentlich in Deutschland, zwar immer noch kriegshetzende Politiker und Medien geben und auch Krakeeler, die „ein Zeichen setzen“ wollen, hoffentlich jedoch zu wenig Kämpfer.

Die Russen sind schon jetzt gewitzt, gewitzter als früher, und werden den Krieg von ihrem Territorium fernhalten. Sie werden, anders als in der Vergangenheit, maximal sparsam mit russischem Leben umgehen.* Deshalb werden sie auf schweres Feuer und Abstandswaffen setzen; viel mehr als in der ersten Phase des Ukrainekrieges.** So wird sich der Krieg für die Russen (genau wie für die USA, von China zu schweigen), trotz aller Kosten, weitgehend „selbst tragen“.

Am Ende machen die Großen Drei Kasse.

* Die Russen sind das einzige Volk, dass einen totalen Krieg siegreich durchgestanden hat. Von dieser Erfahrung ist ihr gesamtes Volksbewusstsein aber auch ihr strategisches Denken durchdrungen. Das und weitere (physische) Kräftefaktoren macht sie unbesiegbar.

** Das heißt letztlich, eine „begrenzte totale Kriegsführung“ ist für die Russen das Optimum. Das bedeutet rücksichtslose Vernichtung der gegen sie aufgebotenen Kräfte/Massen mit allen Mitteln, ausgenommen strategische (interkontinentale) Kernwaffen.

Was könne wir tun?

Wir, Massen von BRD-Bürgern, müssen begreifen, dass die Bindung an die USA den Untergang bedeutet. Mit der Lösung von den USA/NATO haben wir eine Überlebenschance. Die Ungarn, die wahrlich wegen 1956 endlosen Russenhass pflegen könnten, machen es vor.