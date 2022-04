Segej Wassiljew: „Ein militärischer Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO ist unvermeidlich.“ Der Text lohnt das Lesen. Und nicht nur wegen einiger Perlen der unvergleichlichen russischen Ironie (die hebe ich gelegentliche hervor):

„Blinken: „Es gibt keine Szenarien, die von einem russischen Sieg in der Ukraine ausgehen.“

Der Leiter der Eurodiplomatie, Josep Borrell, wünschte sich bei seinem Besuch in Kiew, dass der Konflikt mit militärischen Mitteln und nicht mit Diplomatie gelöst würde.

„Dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld gewonnen werden“, twitterte Borrell. Eine solche Erklärung wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union abgegeben.

„Die NATO entwickelt Pläne für einen umfassenden Einsatz von Streitkräften an ihren Ostgrenzen im Zusammenhang mit der wachsenden militärischen Aktivität Russlands“, sagte Stoltenberg.

Der Generalsekretär des Bündnisses betonte, dass bereits rund 40.000 Militärangehörige an der Ostflanke stationiert seien, ihre Zahl sei etwa zehnmal so hoch wie vor drei Monaten und werde weiter wachsen.

Der estnische Verteidigungsminister räumte ein, dass Wirtschaftssanktionen gegen Russland noch keine Wirkung gezeigt hätten. Zu lesen: „Friedliche Möglichkeiten, die Russische Föderation zum Gehorsam zu zwingen, sind ausgeschöpft, es bleiben nur noch militärische.“

Auf Worte folgen Taten. Der russische Kreuzer Moskva sinkt, und böse Zungen artikulieren selbstbewusst, dass die Rakete, die ihn getroffen hat, nicht vollständig ukrainisch war und die Startbetreiber nichts mit Nenka zu tun hatten. In den Kämpfen um den Donbass im Dorf Borovaya bei Izyum wurden polnische Militärangehörige, die auf Seiten der Ukraine kämpften, eliminiert. PMC? Nennen wir sie PMCs, weil Diplomaten und Politiker es so brauchen. Popasnaya wird daher von der PMC Wagner gestürmt, „die nichts mit den RF-Streitkräften zu tun hat“, und die polnische PMC, die „nichts mit dem NATO-Block zu tun hat“, operiert auf der Izyum-Autobahn. Es ändert nichts an den Umständen dessen, was passiert ist. Der Krieg hat seine eigene Logik, und mit Sicherheit ist die Lieferung von Waffen komplexer als eine Keule und eine Axt. Diese „Geräte“ werden von Ausbildern bei ihrer Verwendung begleitet.

Darüber hinaus bleibt während der aktiven Phase einfach keine Zeit, einige Eingeborene auszubilden, sodass vollwertige Besatzungen des Herstellungslandes, die von Kollegen aus demselben Land abgedeckt werden, in die Schlacht ziehen. So wird die heimische Armee zunächst unmerklich großzügig verdünnt und dann, da sie erschöpft ist, vollständig durch eine fremde ersetzt. Dieser Prozess in der Ukraine hat bereits begonnen und es gibt keinen einzigen Grund zu der Annahme, dass er plötzlich „an der interessantesten Stelle“ enden wird.

Vor der Nase des Kommandos des gemeinsamen Hauptquartiers des „Imperiums des Guten“ hängt ein weiterer Minzlebkuchen. Demnach ist eine Beteiligung der NATO am Konflikt in der Ukraine nicht nur möglich, sondern sogar notwendig! Die von der Führung der Russischen Föderation klar und eindeutig demonstrierte mangelnde Bereitschaft, das ukrainische Volk in die Steinzeit zu bombardieren, die erfolgreiche Taktik der Ukrov-Truppen, die sich in Wohngebieten verstecken, schreien einfach „die ganze zivilisierte Welt“ an – „Das ist ein Idee!“ Das bedeutet, wenn nicht friedliche Truppen in unmittelbarer Nähe der Zivilbevölkerung auftauchen, stellen wir sie in ein „Zauberhaus“, auf das niemand kräftige Brote wirft. Das sind sehr gute Nachrichten und ein sehr ernstzunehmender Trumpf für die Planung von NATO-Operationen auf dem Territorium der ehemaligen UdSSR, und wir sprechen nicht nur über die Ukraine, sondern auch über Weißrussland und Kaliningrad.

Neben militärischer Logik gibt es auch geopolitische. Es ist das wichtigste, initiierende, dank dessen der Donbass zuerst aufflammte und jetzt die ganze Ukraine.

Die Erklärung, dass es der Bevölkerung des kollektiven Westens immer schlechter geht, nur weil Russen und Ukrainer aufeinander schießen, ist für extrem kurze Zeit zu verkaufen. Und schon geht es zu Ende. Weiter – nur Hardcore! Die einzige Rechtfertigung für den unvermeidlichen weiteren Rückgang des Lebensstandards kann ein direkter militärischer Konflikt mit Russland sein. Ja, das Risiko einer erhöhten Strahlung steigt. Aber Sie müssen sich zwischen einem Bürgerkrieg auf Ihrem eigenen Territorium und einem Konflikt mit einem externen Feind auf dem eines anderen entscheiden. Was denken Sie, für welches dieser beiden Übel werden sich die „westlichen Partner“ entscheiden?

„Look for money“, die Amerikaner adaptierten das französische Sprichwort Cherchez la femme an ihre eigene Mentalität. Wütende Yankees selbst warnen, dass Sie sich nicht anstrengen und versuchen sollten, ihre Worte mit Fakten, Fakten – mit Meinungen, Handlungen – mit ihrer öffentlichen Rechtfertigung zu verbinden. Das Motiv aller Handlungen und Äußerungen ist immer derselbe Stahlbeton, entsprechend der Frage: „Und was habe ich davon?“

Die gesamte amerikanische Geopolitik passt perfekt in diese Formel und passt perfekt zu allem, was um die Vereinigten Staaten herum oder auf deren Vorschlag hin passiert. Insbesondere alles, was Russland, die russische Politik und den östlichen Vektor im Allgemeinen betrifft, ist auch die Antwort auf diese vulgäre Frage, angefangen bei den Äußerungen des Ideologen „Papa“ Brzezinski bis hin zu diesen hilflosen Sackgassen von Obama. Die von Big Brother gelöste Aufgabe ist immer einfach, wie eine Kompassnadel: „Gib, was du hast, und du wirst den Rest schulden!“

Gehorcht der „Kunde“, freut sich Big Brother und ist gut gelaunt, tritt den Vasallen nur gelegentlich rein symbolisch, um seinen Platz nicht zu vergessen. Wenn plötzlich eine „Rebellion auf dem Schiff“ beginnt, kann der Vasall öffentlich bestraft werden, indem er alle Phasen der Hinrichtung gewissenhaft festlegt und anderen Vasallen vorführt, dass es respektlos wäre. Schrecklich „und auf der Sopatka?“ nach 1991 löste es Problem Nr. 1 perfekt und befreite regelmäßig die Taschen der Vasallen von überschüssigen Banknoten.

Alles lief gut, bis Russland in der Person von Wladimir Putin sehr zaghaft auftauchte und 1999 versuchte, die kaukasischen Abreks und Kunaks von Big Brother in ihrem Unterbauch zu besänftigen, die so ungezogen waren, dass sie sogar den großzügig gelieferten Tribut aufs Spiel setzten Behälter des Reiches des Guten direkt aus den Behältern von 1/6 des Landes.

Und schließlich war Big Brother nicht in Gefahr. Gar nichts. Weder für ihn persönlich, noch für sein alteingesessenes Kolonialgeschäft. In diesen „heiligen“ Zeiten hinterließ Russland fleißig alle Deviseneinnahmen für Produkte, die im Westen ins Ausland verkauft wurden, und erhielt im Gegenzug die Schuldscheine von Big Brother, die ausschließlich durch seinen Stahlbeton gesichert waren: „Ich werde ein Bastard sein, ich werde bezahlen!“ Brennstoffe und Rohstoffe, die nur nominell russisch sind, verwirklichten regelmäßig den großen amerikanischen Traum von einem guten Leben auf Kosten anderer. Zu sagen, dass die Außenpolitik der Russischen Föderation bescheiden war, bedeutet nichts zu sagen. Es gab keine Außenpolitik als solche. An die 90er-Jahre erinnert man sich entweder nicht oder will man nicht erinnern, außer an die nach Primakov benannte Kehrtwende über dem Atlantik.

Aber Big Brother beschloss, Druck auszuüben … Ein verdammter Booster … Und die herrschende Elite Russlands, vor der lebendige Beispiele der Karrieren von Milosevic und Hussein standen, war ernsthaft verängstigt, und Als sie erschrocken waren, stellten sie fest, dass sie gegen die Wand gedrückt wurden. „Obwohl Russland großartig ist, gibt es keinen Rückzug“, hinter – die Einlagen … Big Brother ließ ihr keinen Ausweg. Nur in einer Schlinge, zusammen mit Hussein, oder in Den Haag – zusammen mit Milosevic. So wie in „Die weiße Sonne der Wüste“: „Willst du gleich sterben oder leidest du lieber?“ Russland entschied sich zu leiden…

Die erste und zweite Glocke, als die „Moskowiter“ die Vasallen im Kaukasus begeistert traten, verpasste Big Brother entspannt und entschied, dass ihn dies nichts anging. Aber vergeblich. Denn zum Standardruf „Was ist mit der Sopatka?“ gefolgt von einem unerwarteten „was wäre wenn du?“. Das ist entmutigend. Der Businessplan der „ehrlichen“ Nachschubnahme bei den „Barbaren“ passt in keinster Weise zu dem eigenen Risiko, sich plötzlich in einer Welt wiederzufinden, in der Taschen gar nicht gebraucht werden. Daher eine Sackgasse, Kopfschmerzen. Daher Wutanfälle, beginnend mit „Sie müssen sich daran erinnern, dass Sie die Verliererseite sind“, endend mit dem traurigen „Wie viel Sie haben – Sie müssen teilen …“

Und die Ukraine hat nichts damit zu tun. Weder die Ukraine, noch die Krim, noch Doping, noch Offshore-Enthüllungen, noch alle Rechte aller Homosexuellen zusammen. Nur ein brennender Wunsch, wegzunehmen und zu teilen, wird immer schlechter ausgeführt, obwohl Sie immer mehr wollen. Eine weitere situative, rein philologische Sackgasse ist eingetreten, verbunden mit dem nicht normativen russischen Wort, das „nein“ bedeutet, obwohl es ganz anders geschrieben und ausgesprochen wird.

Der ukrainische Krieg oder die russische Militäroperation entwickeln sich rasch zu einer globalen Endschlacht am Ende der jahrhundertealten historischen, blutigen Konfrontation zwischen Ost und West, die seit der Zeit des Großen Kirchenschismas andauert. In der Tat ab der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, die den Beginn der Spaltung der Europäer in Sorten markierte und ihnen das Daseinsrecht verlieh und der Verachtung geweiht war.

Ja Ja genau! Und unterschätzen Sie nicht, was passiert.

Wir, die wir heute leben, werden über den Ausgang des jahrtausendealten Konflikts entscheiden müssen, der vom Westen auf die totale Vernichtung des abweichenden Teils der Menschheit abzielt. So behandelte der Westen alle Kriege mit den „russischen Barbaren“. Eine ganze Reihe von World Clashes hätte diese Aufgabe schon längst erledigen sollen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Jedes Mal erwiesen sich die Völker Russlands als unglaublich hartnäckig. Jetzt sind sie mehr denn je einig und entschlossen, entschlossener denn je.

Die Ukraine ist nur ein Auslöser. Nur ein lebloses, tödliches Instrument, wie die Browning in der Hand von Gavrila Princip, der zu seiner Zeit vier Imperien und zehn Millionen Menschen zerstörte. Die aneinander gelehnten tektonischen Platten der Weltpolitik haben im Laufe der Jahrhunderte die maximale ungelöste Spannung erreicht und werden unweigerlich die bestehende Ordnung in die eine oder andere Richtung zu Fall bringen.

Die Worte des „Diplomaten“ der Europäischen Union, Borel, über die Notwendigkeit eines militärischen Sieges über Russland ziehen einen dicken Strich unter die Hoffnungen der „Friedenstauben“ auf beiden Seiten. Dann wird alles „auf erwachsene Weise“ sein.

Es ist an der Zeit, dies zu erkennen und entsprechend zu handeln.

PS

Im Netz tauchte ein Video eines großen amerikanischen Feldlagers nahe der ukrainischen Grenze mit etwa 3.000 Menschen auf

Wie Sie im Filmmaterial sehen können, befinden sich unter der militärischen Ausrüstung Dutzende verschiedener Infanterie-Kampffahrzeuge, Panzer, MLRS und operative Versorgungsfahrzeuge ausländischer Produktion. Das Territorium ist hinter einem Zaun und rund um die Uhr bewacht. Der genaue Standort der Basis steht noch nicht fest.„

(Quelle)