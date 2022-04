Was beschließt dieBasis in diesen Tagen?

Das ist eine Frage, die mehrere Antworten hat. Ich dazu werde in Kürze meine Meinung schreiben. Jetzt teile ich nur einen Beschlussvorschlag mit, den ich im Kreisverband Oberhavel der Basispartei eingebracht habe.

Der Kreisvorstand möge in öffentlicher Sitzung beschließen:

DieBasis zu Lebensfragen unserer Zeit.

1. Der gegenwärtige Krieg ist ein Krieg zwischen USA/NATO und Russland mit der Ukraine als Stellvertreter. Der Krieg von USA/NATO, Russland und Ukraine muss unverzüglich beendet werden.

2. Die legitimen Sicherheitsinteressen von Russland und der Ukraine müssen garantiert werden. Die USA, die NATO haben in keinem der grenznahen Räume zu Russland irgendwelche legitimen Sicherheitsinteressen. („Grenznahe Räume“ werden durch die Erstschlagfähigkeiten moderner Waffensysteme definiert.)

3. Das legitime Sicherheitsinteresse Russlands erfordert die Entmilitarisierung/Neutralität und Entfaschisierung der Ukraine.

4. Das legitime Sicherheitsinteresse der Ukraine erfordert Garantien für ihre Souveränität, einschließlich der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen.

5. Die universellen Menschenrechte sowie die Rechte aller ethnischen Gruppen müssen in der Ukraine, wie in allen Ländern der Welt, ohne jede Einschränkung garantiert werden.

6. Deutschland darf in keiner Form und weder direkt noch indirekt die Ukraine militärisch unterstützen. Die Mittel, die die BRD-Regierung für die militärische Unterstützung der Ukraine und für die forcierte Aufrüstung der NATO bereitstellt (bzw. in naher Zukunft aufbringen will – mehr als 100 Mrd. €) sind im vollen Umfang zur Sicherung der sozialen und ökonomischen Stabilität Deutschlands/für die deutschen Staatsbürger in der anbrechenden Krise zu verwenden.

7. Deutschland, wie jeder demokratische Staat, ist zum unversöhnlichen Kampf gegen den Faschismus in allen seinen Formen verpflichtet.