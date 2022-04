Deutsche schwere Waffen

Die leichtgewichtige deutsche Familienministerin ist zurück getreten; wie es heißt, wegen Herzlosigkeit und Hirnlosigkeit. Das ähnlich qualifizierte „Schwergewicht“ Baerbock sitzt dagegen fest im Sattel. Nachdem sie ihre Inkompetenz in der Außenpolitik nachweisen konnte und als Wirtschaftsstrategin glänzte („Russland ruinieren„), hat sie jetzt den grünen Krieg als ihre Badekur entdeckt. Sie will schwere Waffen in die Ukraine liefern. Die Slowakei sammelte diesbezüglich neueste Erfahrungen. Ihre großzügig an die Ukraine verschenkten S300 wurden, obwohl gut versteckt, von den berüchtigten „Kalibr“ zerstört. Man könnte auf die Idee kommen, dass sich moderne russische Waffensysteme weigern, auf russische Streitkräfte gerichtet zu werden.

