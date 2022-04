Fundstück Peskow

Über Äußerungen des Kreml-Sprechers im britischen Sky News wird so berichtet:

„Mariupol wird von nationalistischen Bataillonen befreit“, sagte Peskow. „Und wir hoffen, dass dies früher oder später passieren wird.“

Er äußerte auch die Hoffnung, dass der russische Spezialeinsatz in der Ukraine nicht lange dauern werde: „Wir hoffen, dass der Spezialeinsatz in der Ukraine in den kommenden Tagen oder in absehbarer Zeit seine Ziele erreichen wird.“

„Oder es wird durch Verhandlungen enden“, sagte Peskow. (Quelle)

Das ist mir drei Fragezeichen wert.

???