Drei Überlegungen zum Krieg in der Ukraine

„Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“

Der klassische Satz von Clausewitz, 200 Jahre alt, ist auch heute wahr.

I

Dem Ukrainekrieg liegt der geopolitische Gegensatz zu Grunde, dass einerseits das US-Imperium mit Hilfe seiner Vasallen um jeden Preis seine weltweite Dominanz aufrechterhalten will und andererseits Russland und China gemeinsam eine multipolare Weltordnung anstreben, in der die Interessen aller Nationalstaaten gleichberechtigt zum Ausdruck kommen.

Die absteigende US-Weltmacht strebt danach, durch hybrid-totale Mobilisierung aller Kräfte, einschließlich der faschistisch-nationalistischen, die eurasische Großmacht Russland zu zerschlagen und damit den geopolitischen Grundwiderspruch für sich zu entscheiden. Russland und China im Verbund sind sich der zerstörerischen Zielstellung der imperialen US-Politik bewusst und heute zugleich mächtig genug, um offensiv, auch mit militärischen Mitteln, die bisher dominierende Macht in ihre Schranken zu weisen.

Die Interessen der Menschen verlangen, dass im Auskämpfen dieser fundamentalen geopolitischen Widersprüche weder die Menschenrechte, noch das Völkerrecht verletzt oder außer Kraft gesetzt werden.

II

Der als „Spezialoperation“ gestartete militärische Angriff Russlands auf die Ukraine stellt eine Verletzung des Völkerrechts dar.

Sollte die russische Seite erwartet haben, die Aufgabe der „Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“ mit einer knappen militärisch-polizeilichen Spezialaktion lösen zu können, so hätte sie in diesem Punkt geirrt.

Die Legitimität der erklärten russischen Ziele „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ wird damit jedoch nicht fragwürdig.

Ungeachtet traditioneller slawischer „Bruderbeziehungen“ wurde die Ukraine, seit 1991 Zone intensiven westlichen Einflusses, seit dem Putsch 2014 vom US-Imperium und seinen europäischen Vasallen zur antirussischen Speerspitze gehärtet.

Motor dieser Entwicklung war und ist die strukturbestimmende Zusammenarbeit von CIA-Faschisten mit Bandera-Faschisten, die von einer dünnen bürgerlich-demokratischen Haut kaschiert und von allen westlichen Demokratien gedeckt wurde und wird.

Die weltweit sichtbaren Startpunkte (aber nicht der Nullpunkt) dieser Prozesse waren das Massaker von Odessa, Mai 2014, und der öffentliche Schulterschluss des deutschen Außenministers Steinmeier mit dem Faschisten Tjagnibok im Februar 2014.

Mit dem Dreifachhebel der westlichen Konsum- und Freiheitsversprechen, der faschistisch-nationalistischen Ideologie und des systematischen physischen Terrors wurde die Ukraine in acht Jahren (solange brauchte auch Hitler bis zum „Blitzkrieg“ gegen die Sowjetunion) zu einer bedeutenden militärischen Offensivkraft gegen Russland ausgebaut, deren Zerstörung schon jetzt mehrere tausend Menschenleben gefordert hat und viele weitere Opfer fordert.

III



Die Kampfbereitschaft der Ukraine ist eine direkte Folge ihrer allseitigen Unterstützung durch die NATO. Alle großen NATO-Mächte hetzen die Ukraine in die Kriegseskalation. Da Russland alle Fähigkeiten (militärische, ökonomische, geografische) und die erklärte politische Bereitschaft hat, jede Eskalation dauerhaft zu parieren, führt die unerbittliche Aggressivität der NATO im allgemeinen zu immer größeren Gefahren für die Ukraine und die unerbittliche Aggressivität der USA im besonderen zu immer größeren Gefahren für die europäischen Vasallen.

Das deutsche Volk, wir alle, sind in Gefahr.

Diese vorerst vor allem ökonomisch spürbaren Gefährdungen aber auch die drohenden militärischen wachsen in schnellem Tempo und können unkalkulierbar werden.

Den Menschen in Europa und besonders in Deutschland sind die Bedrohungen weitgehend nicht bewusst. Allen droht, so wie heute bereits den Ukrainern, Opfer ihrer eigenen Blindheit zu werden, die sie nicht erkennen lässt, dass der schlimmste Feind im eigenen Land steht.

Um beizutragen den Krieg in der Ukraine, der uns alle verschlingen kann, schnellstmöglich zu beenden, müssen alle Kräfte der Partei dieBasis, auch wenn sie begrenzt sind, voll und ganz zur Aufklärung und Mobilisierung möglichst vieler Menschen gegen die US-NATO-Aggression und für eine völlige Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine aufgeboten werden.