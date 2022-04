Als Mitglied von dieBasis gesprochen:

Ich bin nicht nur Mitglied, sondern wurde sogar in den Kreisvorstand gewählt. Dort bin ich „Säulenbeauftragter“ (den Titel habe nicht ich erfunden) für Freiheit. Wir sind überein gekommen, in unserem Mitgliederforum aufzuschreiben (und damit auch zur Diskussion zu stellen), was wir als unsere Aufgaben als Vorstandsmitglieder betrachten. Meine erste Antwort lautet so:

ERSTE Voraussetzung für Freiheit des Urteils und des Handelns ist es, die Realität zur Kenntnis zu nehmen.

Nicht irgendeine Realität, sondern die entscheidenden objektiven Tatsachen und Zusammenhänge, die unser Leben bestimmen. Zur Zeit sind das:

– Der Krieg in der Ukraine

– Der andauernde Corona-Ausnahmezustand und damit verbunden die drohende Spritzpflicht

– Die enorm steigende Inflation, also Kaufkraftentwertung und damit auf uns zukommende wirtschaftliche Lasten.

Zumindest zu diesen Problemen muss es eindeutige kämpferische Positionen der Partei geben. Verantwortlich ist der Bundesvorstand. Ich stelle fest, dass der Anfang Dezember 2021 gewählte Bundesvorstand diese Aufgabe eben sowenig erfüllt, wie der abgewählte.

Meine persönliche Verantwortung?

Mit dem Versagen des Bundesvorstands (ebenso des Landesvorstands) finde ich mich nicht ab, sondern spreche es aus. Und nichts hindert mich/hindert uns als Kreisvorstand einer Basispartei, selbst die notwendigen Positionen zu formulieren und zu vertreten. Ich halte es für unentschuldbar auf „die da oben“ zu warten. Mein Beitrag von gestern zur Ukrainekrise hier im Forum ist als erster Schritt (aber nicht letzter) in diesem Sinne zu verstehen.

ZWEITE Voraussetzung der Freiheit (aller unserer Mitglieder) ist ihre umfassende Informiertheit. Zwar ist es eine „Holschuld“, sich zu informieren, jedoch können wir Vorständler durch absolute Transparenz unserer Arbeit dies unterstützen. Die Doppel-, Dreifach-, Vierfachgleisigkeit unserer Infokanäle, die Vielzahl von Regelungen „interner Kommunikation“ des Vorstands, der AGs usw. sind ebensoviele Hürden für den Informationsfluss. Es mag der gute Wille dahinter stehen, den Austausch möglichst gut zu ordnen, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Das läuft hinaus auf „Ausschluss Unbefugter“, Verwirrung Gutwilliger und öffnet den Raum für Machtspielchen. Z. B. gehören die Vorstellungen und Diskussionen der Vorstandsmitglieder über ihre Arbeit in die Öffentlichkeit aller Mitglieder und nicht in ein „Vorstandskämmerchen“.

Aus all diesen Gründen werde ich mich bemühen, Mitgliederinfo, Mitgliederbefragung und Mitgliederentscheid gemäß unserer Satzung voranzubringen.

DRITTE Voraussetzung der Freiheit ist der persönliche Wille dazu. Darauf baue ich bei Jedem/Jeder. Deshalb werde ich mich bemühen, keinerlei Druck auszuüben. Ich werde „nur“ Vorschläge machen, natürlich sie möglichst gut begründen. Ihr seid frei, sie anzunehmen oder nicht. Das geht solange, wie ich einen Sinn darin sehe.

Zu meiner Freiheit gehörte, dies alles hier aufzuschreiben und nun mit großem Interesse auf Eure Reaktionen – Vorstandsmitglieder und Nichtvorstandsmitglieder – zu warten.

Mein im Text erwähnter erster Beitrag zur Ukrainekrise hat diesen Wortlaut:

dieBasis hat als Gesamtpartei bisher keine Stellung zum Krieg in der Ukraine bezogen, noch nicht einmal eine Presseerklärung herausgebracht.

Ich betrachte das als einen Mangel.

Es gibt eine Stellungnahme der AG „Frieden“ vom 13.2.22 zum Konflikt, siehe hier: https://diebasis-partei.de/2022/02/ag-f … -konflikt/

und eine vom 10.3. zum Krieg: https://diebasis-partei.de/2022/03/ag-f … r-ukraine/

Ich unterstütze beide Erklärungen, meine jedoch, dass mindestens 2 wesentliche Fragen offen bleiben:

1. Wie soll sich ein Staat verhalten, der trotz Völkerrecht, UNO-Erklärungen und diplomatischer Aktivitäten usw. kontinuierlich und über lange Zeit mit einer steigenden EXISTENTIELLEN BEDROHUNG konfrontiert wird?

2. Wie soll sich ein Staat verhalten, der trotz Völkerrecht, UNO-Erklärungen usw. direkt mit faschistischen Aktivitäten aller Art konfrontiert wird?

Ich meine, dass diese Fragen in einer Stellungnahme, die realitätstauglich sein soll, beantwortet werden müssen.

Meint Ihr das auch?

Wie sollten diese Fragen beantwortet werden?

Soll unsere Kreisorganisation einen entsprechenden Standpunkt erarbeiten und nach gründlicher Diskussion unter unseren Mitgliedern sowohl parteiintern als auch öffentlich vertreten?