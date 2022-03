Deutsche Impfgesellschaft

Und Ostern?

Die regelmäßige Corona-Spritzung aller Menschen und das weltweit ist das Traumziel. Wer warum dieses Ziel verfolgt, betrachte ich hier nicht.

Die Tatsache, dass in Deutschland vom 29.12.2020 bis 29.3.2022, also in 15 Monaten, mehr als 175 Mio Spritzungen vorgenommen wurden, die Bundesrepublik 2021 aber insgesamt 554 Mio Impfdosen bestellt hat, lässt den Schluss zu, dass die deutschen Machthaber das genannte Traumziel erreichen und übertreffen wollen.

Wie ist der Stand?

Die 175 Mio Spritzungen verteilen sich bisher auf etwa 64 Mio Menschen. Bei einer impffähigen Bevölkerung von derzeit etwa 80 Mio (Für 3,5 Mio 0- bis Vierjährige liegt kein Impfangebot vor.) ist das ein Anteil von knapp 80%.

Es ist rein technisch nicht möglich, alle Menschen zu EINEM bestimmten Zeitpunkt zu spritzen. Der Zeitraum der Spritzkampagne kann aber – abhängig von der Wirkungsdauer des Stoffs – nicht beliebig ausgedehnt werden. Der erreichte Immunisierungsgrad sinkt wieder bzw. ein maximaler Immunisierungsgrad wird verfehlt, wenn die Letzten noch nicht gespritzt sind, während bei den Ersten die Spritze schon nicht mehr wirkt.

Unterstellt, dass die Wirkung/Gültigkeit der Spritzung 12 Monate beträgt (Siehe dazu hier.), dann müssen bei einem Spritzziel von 80 Millionen Menschen 80.000.000/365 = mindestens 220.000 Spritzungen pro Tag vorgenommen werden. Würde der Spritzschutz nur 9 Monate gelten, wären bereits 80.000.000/270 = 296.000 tägliche Spritzungen notwendig.

Die dauerhaft zu erreichende Anzahl von 220.000 Spritzunge/Tag betrachte ich als Orientierungsgröße, die langfristig das erwünschten Ausmaß der Impfkampagnen sichern würde. Oder umgekehrt: Wird diese Zahl nicht erreicht, wird die erwünschte Impfquote dauerhaft verfehlt.

Selbstverständlich verdoppelt sich die Gesamtzahl der notwendigen Spritzungen, wenn der volle Schutz eine zweite Spritzung erfordert. Dann sind also insgesamt über 440.000 Spritzungen täglich notwendig. Bei drei Spritzungen erhöht sich die Zahl entsprechend.

Die Corona-Massenspritzungen im Zeitverlauf

Dazu habe ich die offiziellen Daten des RKI in Tabelle 1 aufbereitet.

Es zeichnen sich diese Phasen ab:

Phase 1 – Anfangsphase, Zahl der Gespritzten ca.10 Mio (12%)

Phase 2 – Phase starken Anstiegs, + 40 Mio, Gesamtzahl der Gespritzten ca. 50 Mio (63%)

Phase 3 – Phase schwachen Anstiegs, +12-15 Mio, Gesamtzahl der Gespritzten maximal 65 Mio (80%)

Phase 4 – Stagnationsphase, + 1 Mio, Gesamtzahl der Gespritzten ca. 66 Mio. (knapp über 80%).



Das Entwicklungstempo bei den Erstimpfungen:

Die Anfangsphase dauerte vom 29.12.2020 bis 1.4.2021 (93 Tage – drei Monate). Im Tagesdurchschnitt dieser Phase wurden 103.000 Spritzen gesetzt. Erst am 1.4.2021 wurde mit 214.000 Spritzungen annähernd die erforderliche Tages-Orientierungsgröße erreicht. Es wurden 9,6 Mio Menschen gespritzt, etwa 12% der Bevölkerung.

Phase 2, die Phase des starken Anstiegs, dauerte vom 1.4.2021 bis zum 13.7.2021 (103 Tage – dreieinhalb Monate). In dieser Zeit wurden knapp 40 Mio Menschen gespritzt, etwa die Hälfte der impffähigen Bevölkerung. Die Gesamtzahl der Erstspritzungen erreichte 48,8 Mio, ein Anteil von 61%t. Im Tagesdurchschnitt erfolgten 380.000 Spritzungen. Spitzenwerte von weit über 500.000 Erstspritzungen/Tag wurden im Mai erreicht. Gegen Ende dieser Phase sank die tägliche Spritzzahl auf weniger als 150.000 und erreichte somit weniger als 80% der täglichen Orientierungsgröße von 220.000.

Phase 3, die Phase des verlangsamten Anstiegs, dauerte 196 Tage (sechseinhalb Monate) vom 13.7.2021 bis zum 25.1.2022. In dieser Zeit wurden ca. 14 Mio Menschen gespritzt, 17,5% der Bevölkerung. Die Gesamtzahl der Erstspritzungen erreichte 62,8 Mio, ein Anteil von 78,5%. Im Tagesdurchschnitt erfolgten 71.400 Spritzungen, also weit unterhalb der täglichen Orientierungsgröße. Zuletzt sank die tägliche Spritzenzahl auf etwa 44.000, also weniger als 20% der täglich erforderlichen 220.000.

Phase 4, die Stagnationsphase, begann an 25.1.2022 und hält bis heute, 22.3., an (56 Tage). In dieser Zeit wurden weitere 0,8 Mio Menschen gespritzt, wodurch sich ihre Gesamtzahl auf 63,6 Mio erhöhte und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung auf 79,5% stieg. Die täglichen Spritzzahlen im Stagnationszeitraum betrugen durchschnittlich 14.800 und erreichen in den letzten Wochen nur noch vierstellige Werte.

Wenn wir die 9,6 Mio Spritzungen der Anfangsphase als heute nicht mehr wirksam (da länger als 12 Monate zurückliegend) von der Gesamtzahl der Erstspritzungen abziehen, erreichen wir derzeit eine Zahl von 54 Mio „gültigen“ Erstspritzungen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist damit zur Zeit auf rund 68% gesunken und sinkt kontinuierlich weiter, wenn die Zahl der gegenwärtigen Spritzungen wesentlich kleiner ist als die Zahl der ungültig werdenden Spritzungen. Diese Tendenz kann nur durch entsprechende Zweitspritzungen aufgehaltern werden.

Das Entwicklungstempo bei den Zweitimpfungen:

Die Anfangsphase dauerte vom 18.01.2021 bis 19.05.2021 (121Tage – vier Monate). Im Tagesdurchschnitt dieser Phase wurden 81.780 Spritzen gesetzt. Zum ersten Mal wurde am 19.5.2021 mit 354.000 Spritzungen die erforderliche Tages-Mindestzahl erreicht und deutlich überboten. Es wurden insgesamt 9,9 Mio Menschen erreicht, etwa 12,4% der Bevölkerung.

Phase 2, die Phase des starken Anstiegs, dauerte vom 19.5.2021 bis zum 30.8.2021 (103 Tage – dreieinhalb Monate). In dieser Zeit wurden 40 Mio Menschen gespritzt, etwa die Hälfte der impffähigen Bevölkerung. Die Gesamtzahl der Zweitspritzungen erreichte 50,15 Mio, ein Anteil von 62,7%. Im Tagesdurchschnitt erfolgten 390.740 Spritzungen. Spitzenwerte von weit über 500.000 Erstspritzungen/Tag wurden im Mai erreicht. Gegen Ende dieser Phase sank die tägliche Spritzzahl auf weniger als 150.000 und erreichte somit weniger als 80% der täglichen Orientierungsgröße von 220.000.

Phase 3, die Phase des verlangsamten Anstiegs, dauerte 169 Tage (knapp sechs Monate) vom 30.8.2021 bis zum 15.2.2022. In dieser Zeit wurden ca. 12,1 Mio Menschen gespritzt, 15,1% der Bevölkerung. Die Gesamtzahl der Zweitspritzungen erreichte 62,3 Mio, ein Anteil von 77,8%. Im Tagesdurchschnitt erfolgten 71.715 Spritzungen, also weit unterhalb der täglichen Orientierungsgröße. Zuletzt sank die tägliche Spritzenzahl auf etwa 46.000, also 20% der täglich erforderlichen 220.000.

Phase 4, die Stagnationsphase, begann an 15.2.2022 und hält an. Bis heute, 22.3. (35 Tage) wurden weitere 0,8 Mio Menschen gespritzt, wodurch sich ihre Gesamtzahl auf 63,1 Mio erhöhte und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung auf 78,8% stieg. Die täglichen Spritzzahlen im bisherigen Stagnationszeitraum betrugen durchschnittlich 22.521 und pendelten zuletzt um einen Wert von 15.000.

Von der Gesamtzahl der Zweitspritzungen können per 22.3. wegen „Verjährung“ etwa 3,5 Mio abgezogen werden, was eine Anzahl von rund 60 Mio (oder 75% Anteil) derzeit „gültiger“ Zweitspritzungen ergibt. In der nächsten Zeit verlieren wöchentlich etwa 0,5 Mio (Tendenz steigend) Zweitgespritzte ihren Status einer gültigen Impfung. Der Anteil der „Immunisiertern“ an der Bevölkerung sinkt dadurch. Dieser für das Impfregime alarmierenden Tendenz wirkt die Drittimpfung entgegen.

Das Entwicklungstempo bei den Drittimpfungenn:

Die Anfangsphase dauerte vom 10.08.2021 bis 30.11.2021 (112Tage – knapp vier Monate). Im Tagesdurchschnitt dieser Phase wurden 95.491 Spritzen gesetzt. Zum ersten Mal wurde am 16.11.2021 mit 200.000 Spritzungen die erforderliche Tages-Mindestzahl annähernd erreicht und in der Folgezeit deutlich überboten. Es wurden insgesamt 10,7 Mio Menschen gespritzt, etwa 13,4% der Bevölkerung.

Phase 2, die Phase des starken Anstiegs, begann am 30.11.2021 und endete am 1.2.2022 nach 63 Tagen (zwei Monaten), lange bevor der „Normwert“ der Phase 2 von ca 40 Mio Spritzungen erreicht war. In dieser Zeit wurden 33,8 Mio Menschen gespritzt. Die Gesamtzahl der Drittspritzungen erreichte damit 44,5 Mio, 55,6% der Bevölkerung. Im Tagesdurchschnitt erfolgten 536.508 Spritzungen mit Spitzenwerten von mehr als einer Mio täglich in der zweiten Dezemberhälfte. Am 1.2. 22 wurde mit 228.000 Spritzungen letztmals der Orientierungswert erreicht, um danach schnell abzusinken.

Phase 3, die Phase des verlangsamten Anstiegs, begann am 1.2.22. und hält an. Bis heute, 22.3.22 sind 49 Tage vergangen. In dieser Zeit wurden 4 Mio Menschen gespritzt, 5% der Bevölkerung. Die Gesamtzahl der Drittspritzungen erreichte 48,5 Mio und damit einen Anteil von 60,1%. Im Tagesdurchschnitt erfolgten 81.632 Spritzungen, also weit unterhalb der täglichen Orientierungsgröße mit der Tendenz, auf 45.000 zu sinken (20% des Orientierungswertes). Damit kündigt sich der Übergang in Phase 4, die Stagnationsphase, an, lange bevor die bei den Erst- und Zweitspritzungen erreichten knapp 63 Mio Gespritzte erreicht werden.

Viertimpfungen:

Seit dem 15.2.2022 empfiehlt die STIKO die Viertimpfung. Das RKI berichtet über Viertimpfungen bisher nicht. Nach Angaben des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) wurden seit „dem 10. Februar 2022 in Arztpraxen 1.237.342 Viertimpfungen vorgenommen worden. Dies entspricht etwa 30 Prozent der Impfungen seit diesem Datum in Praxen (fünf Prozent Erst-, 15 Prozent Zweit- und 50 Prozent Drittimpfungen).“

Auf Grund fehlender offizieller Daten kann ich die Viertimpfung bei der weiteren Analyse nicht berücksichtigen.

Tendenzen und Schlussfolgerungen:

etwa 60% der Impffähigen, 50 Mio Lämmer Menschen, lassen sich ohne Zögern im Verlauf von etwa sechs Monaten impfen (drei Viertel davon in weniger als vier Monaten). Die Bereitschaft dieser Menschen ist von der ersten bis zur dritten Spritzung unverändert hoch geblieben. Diese 60% scheinen freiwillige Spitzbereite zu sein. Vermutlich differenzieren sie sich in Gläubig-Leidenschaftliche einerseits und Ahnungslos-Desinteressierte andererseits. Die Bereitschaft dieser Menschen ist mit knapp 400.000Spritzungen/Tag so hoch, dass sie einen massiven Beitrag zur angestrebten kompletten „Durchimpfung“ aller leisten. etwa 20% der Impffähigen, rund 15 Mio Menschen, lassen sich nur im Verlauf eines längeren Prozesses (sechs Monate und mehr) auf eine Impfung ein. Die Gründe für ihr Verhalten sind wahrscheinlich vielfältig. Manche sind vielleicht nur nachlässig, manche haben diffuse Bedenken, manche orientieren sich an Bekannten und Freunden, manche erhoffen sich Ruhe und Bequemlichkeit/Normalität, manche geben mehr oder weniger starkem Druck nach. Ich schätze, dass ein bedeutender Teil dieser Gruppe richtig angesprochen, für kritische Informationen zugänglich ist. etwa 20% der Impffähigen, rund 15 Mio Menschen, lehnen die Impfung ab. Ein Teil von ihnen hat dafür keine prinzipiellen Gründe und würde sich eventuell andauerndem wachsendem Druck beugen. Dieser Anteil ist bisher recht klein. Die gegenwärtige Spritzzahl von 6.000 Erstimpfungen täglich bedeutet eine Verringerung der Gruppe der bisher Ungeimpften um nur 1% pro Monat! Ich schätze, dass von den bisher 15 Mio Ungeimpften ein sehr hoher Anteil eine festbegründete prinzipielle Position hat und zum Widerstand bereit ist. Offenbar schätzt das herrschende Regime das ebenso ein und bereitet deshalb Maßnahmen des existentiellen Zwangs vor, um den Widerstand zu brechen. Unsere Aufgabe besteht darin, den Widerstand in aller möglichen Vielfalt und Komplexität zu organisieren. Das verlangt konzeptionelle Überlegungen. Einige Besonderheiten des bisherigen Spritzverlaufs, die den Widerstand begünstigen, sollten beachtet werden: Die Skepsis bei den „Impfzögerern“ (Phase 3, 15 Mio Menschen) steigt. Das kommt deutlich in den Verzögerungen bei den Drittimpfungen zum Ausdruck. Dabei spielen viele Faktoren/neue Infos eine Rolle. Nicht unterschätzen sollten wir die verbreitete Abneigung dagegen, dass man den Menschen offenbar ein Dauerregime von mindestens zwei Spritzungen jährlich aufzwingen will. Wir müssen uns (und den Menschen) bewusst machen, dass „die Zeit“ für uns arbeitet. Die Spritzungen verlieren schneller ihre Gültigkeit als die Bereitschaft zu neuen Spritzungen vorhanden ist. Das führt trotz aller Propaganda und des Druckes dazu, dass die Impfquote sinkt. In der Tendenz untergräbt sich daher die Impfhysterie selbst. Ich halte es für möglich, dass die unter 6. und 7. genannten Tendenzen, wenn wir sie wirklich deutlich machen, auch manche der 60%, der Impfgläubigen, zum Zögern „verleiten“ können.