Naryschkin sagt: +++ Stoltenberg sagt: +++ Lambrecht sagt:

Sergei J. Naryschkin:

„Der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, hat vor Journalisten erklärt, unter welchen Bedingungen der russische Präsident Wladimir Putin die Entscheidung getroffen hat, eine ….. der Streitkräfte in der Ukraine durchzuführen.

Naryschkin zufolge stützte sich der Staatschef auf eine äußerst genaue Analyse der Geschehnisse in der Welt und musste die Aufgabe erfüllen, die Bevölkerung des Donbass zu schützen und die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten.

„Russland hatte einfach keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Die geringste Verzögerung im Umgang mit dem offen russophoben, korrupten und oligarchischen Kiewer Regime hätte sich in naher Zukunft in eine große Tragödie verwandelt“, wurde er von RIA Novosti zitiert. (Quelle)

Jens Stoltenberg:

Brüssel (dpa) – Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten haben die Militärführung des Bündnisses mit der Entwicklung von Plänen für die Verstärkung der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beauftragt.

Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist angedacht, substanziell mehr Streitkräfte im östlichen Teil des Bündnisgebiets zu stationieren. Zudem sollen auch die Luft- und Seestreitkräfte unter Nato-Kommando sowie die Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr und im All gestärkt werden.

Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, würden die Pläne aus russischer Sicht vermutlich gegen die Nato-Russland-Grundakte verstoßen. Über sie hat sich die Nato unter anderem verpflichtet, auf die dauerhafte Stationierung „substanzieller Kampftruppen“ im östlichen Bündnisgebiet zu verzichten. (Quelle)

Christine Lambrecht:

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigt weitere Maßnahmen Deutschlands zur Stärkung der Nato-Ostflanke an.

Sie gehe fest davon aus, dass der Nato-Oberbefehlshaber für Europa an Deutschland weitere Anforderungen stellen werde, um die Ostflanke des Bündnisses zu verstärken, sagte Lambrecht am Donnerstag nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin. „Wir werden diesen Anforderungen dann auch nachkommen.“

Die Bundesregierung bereite sich schon jetzt auf die Anfrage vor, damit diese dann schnellstmöglich umgesetzt werden könne, sagte Lambrecht. „Das ist ein wichtiges Signal. Die Allianz darf und muss nicht nur in Worten geschlossen sein, sondern dann auch in Taten.“ Man habe von Russland „einen Bruch des Völkerrechts“ und „einen brutalen Angriffskrieg ohne jedweden Anlass“ erlebt, kritisierte die Ministerin. (Quelle)

========================================================

Mein Fazit:

In nicht ferner Zukunft gibt es Krieg. Das amerikanische Imperium mit seinen Vasallen wird nicht ohne Krieg abtreten. Welche Formen dieser Krieg annehmen wird, ist ungewiss.