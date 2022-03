Die extremistische Innenseite der bürgerlichen Gesellschaft

I

Karl Marx hat sie gesehen. Interessanterweise hat er das nicht selbst formuliert, sondern zustimmend zitiert, was T. J. Dunning, Funktionär der englischen Gewerkschaftsbewegung, erklärte. Dessen berühmte Formulierung lautet:

„Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens.“

Die bekannten DDR-Künstler Paul Dessau und Karl Mickel haben das Zitat in Szene gesetzt – „Requiem für Lumumba“:

Ich halte fest: Ist die Profitverheißung exorbitant oder ist, andere Seite derselben Medaille, der Profit in äußerster Gefahr, greift das Kapital zu jedem denkbaren Verbrechen.

II

Die bürgerliche Demokratie ist die mildeste, menschenfreundlichste, gerechteste, emanzipatorischste usw. staatliche Existenzweise des Kapitals. Als „Offene Gesellschaft“, „Zivilgesellschaft“, Welt der NGOs usw., poliert sie ihre WerteWestlichkeit noch einmal auf. Als „Great Reset“ schließlich verspricht sie nichts weniger als allgemeine Glückseligkeit.

Grundlage des Ganzen ist die bürgerliche Freiheit; profan: Vertragsfreiheit.

In ihrer Freiheit sind die Bürger alle gleich, nicht aber in ihrem Vermögen. Die Freiheit des Vermögens schafft die Machthaber, die Allmächtigen, Gottgleichen, die jeden denkbaren Widerstand mit jedem denkbaren Mittel brechen können.

III

Sie verwenden Werkzeuge (in Gestalt von Menschen) die jedes denkbare Verbrechen erläutern, begründen und (manchmal unter schwachen Vorbehalten) empfehlen. So wie hier der Ukrainer Fakhrudin Sharafmal:

Er empfiehlt am 13. März 2022 im ukrainischen Fernsehsender 24 von Eichmann zu lernen und Russen, am Zweckmäßigsten russische Kinder, zu töten.

IV

Brecht fragte, was es für Zeiten sind, „wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt.“ Ja, es sind tatsächlich unsere Zeiten (auch meine genossene Lebenszeit), in denen wir (ohne verrückt zu werden) täglich als Zeugen an alle denkbaren Verbrechen teilhaben.