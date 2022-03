Fundstück – attraktive Frau

Sie heißt Dana Budeanu und ist Rumänin.

Sie kann auch gut schreiben. So endet ihr letzter Beitrag mit dem Satz, dass die Politik Rumäniens einen einzigen Leitsatz brauche:

„Amerika ist nicht unser Freund und Russland ist nicht unser Feind.“

Ich konnte ihren Text mit Hilfe einer Übersetzungsmaschine gut verstehen. Für diejenigen meiner Leser, die damit Probleme haben, stelle ich hier die Übersetzung ein, die ein deutschrumänischer Schreiber im Gelben Forum angeboten hat:

„Dana Budeanu vertritt die Auffassung, dass der Krieg in der Ukraine von Russland im Einvernehmen mit China und vielleicht sogar den USA ausgelöst wurde und dass die einzigen, die von diesem bewaffneten Konflikt betroffen sein werden, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.

Jeder intelligente Mensch kann erkennen, dass wir uns mitten in den Vorbereitungen für das vergiftete Geschenk an die Europäische Union befinden. Ich persönlich glaube, dass wir es hier mit einem Dreierabkommen zwischen Russland, China und den USA zu tun haben, das geschickt unter dem Deckmantel des „Putinschen Wahnsinns“ versteckt wird. Es ist offensichtlich, dass die russisch-chinesische Partnerschaft funktioniert, aber es ist durchaus möglich, dass die USA einen Gastsitz an diesem Tisch hat. Der einzige große Akteur, der die Ereignisse aufnimmt und darauf reagiert, ist die EU. Europa ist heute ein Kontinent, der von den Eigeninteressen einiger weniger Staaten beherrscht wird und zutiefst unfähig ist, eine tragfähige und berechenbare gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Russlands vergiftetes Geschenk wird die Flüchtlingskrise sein. Die Migrationswellen unter Merkels Führung haben den europäischen Kontinent vor einigen Jahren in Aufruhr versetzt und zum Austritt Großbritanniens aus der EU geführt. Dieser andauernde Krieg wird die Situation für die europäischen Demagogen noch unendlich komplizierter machen, denn über Nacht werden Millionen oder Dutzende von Millionen Ukrainern mit Flüchtlingsstatus aufwachen. Erst dann werden wir sehen, welche klugen Lösungen sich Timmermans und andere Brüsseler Schurken für das ukrainische Volk ausgedacht haben. Die Facebook-Ermutigung kümmert sich nicht um Hunger, Durst oder Dach.

Putin wird die Ukraine nicht erobern. Putin wird sich darauf beschränken, die Ukraine östlich von Kiew zu kontrollieren, während der Rest des Landes weggeblasen werden wird. Die Militärlogistik und die Infrastruktur werden unter den fortschrittlichen Augen der westlichen Führer zerstört. Zelenskys Beifall in verschiedenen Kanzleien wird das Bild sein, an das sich Dutzende Millionen unschuldiger Ukrainer klammern werden. Was wir jetzt erleben, ist eine harte Lektion, die von einer Militärmacht rücksichtslos erteilt wird, die in der neuen Weltordnung, die die USA nach dem Ende des Kalten Krieges anstrebte, zu lange ignoriert wurde.

Russland wurde in den 1990er Jahren systematisch gedemütigt und dann nur im Vorzimmer des neuen globalen Reset willkommen geheißen. Diese Verachtung wurde von Putin jahrelang geschluckt, bis die USA beschloss, die ultimative Arroganz zu zeigen und Georgien und die Ukraine in die NATO einzuladen. Was mit Georgien geschah, wissen wir alle, ein weiterer klassischer Fall von westlichem Kretinismus, der von unschuldigen Menschen abgelehnt wird. Der heutige Zelenski ist nur eine Kopie des Saakaschwili von damals. Dasselbe Szenario mit anderen Akteuren, die die Rolle von freundlichen Dienern der USA spielen.

Echte politische Führer wissen, dass das wahre Leben hart und zynisch ist. Echte Politiker wissen, dass kleine Länder das Spiel zwischen den Großmächten spielen müssen. Geopolitische Regeln werden von den Großen gemacht, damit die Kleinen sie befolgen. In ihrem Fall gelten sie nicht und können sich jederzeit ändern. So wie sich die Außenpolitik der USA an den Monroe-Doktrien orientiert und in Südamerika jahrzehntelang machen konnte, was sie wollte, so hat Russland heute beschlossen, dasselbe Modell in der Ukraine anzuwenden. Ist es eine Invasion? Eindeutig ja. Ist das richtig? Definitiv nicht. Hätte er vermieden werden können? Eindeutig ja. Aber was nützt uns das alles, wenn wir denken, dass niemand in den Großmächten einen Finger rühren wird, um die Geschichte des Kiewer Schauspielers zu unterstützen.

Zelensky ist kein Anführer. Zelenski ist nur ein Schauspieler, der mit Putins Zustimmung zur Marionette des Westens geworden ist. Zelenski ist kein Held und man muss nur die Bilder der Flüchtlinge sehen, um das zu verstehen. Die Tatsache, dass sich die große Masse entfremdet hat und die USA beschlossen hat, dass er nach Belieben orangefarbene Revolutionen in Osteuropa machen kann, ist eine Tatsache. Wer auch immer dachte, dass Staaten durch Facebook- oder Instagram-Wände regiert werden könnten, erhält jetzt seine zynische Antwort, indem er in einem Flüchtlingszelt schläft. Niemand verdient es, so etwas durchzumachen, aber die Geschichte erteilt uns eine Lektion darüber, was Staatsmänner und Außenpolitik bedeuten.

So wie Bukarest unter dem unschuldigen und schadenfrohen Blick von Nicusor Dan (Oberbürgermeister von Bukarest) in der Kälte erstarrt, so stehen die Ukrainer unter Zelenski ohne Land und Zukunft da. Dies ist die einzige Realität, der Rest sind überflüssige Kommentare. Jeder, der über einen Funken Intelligenz verfügt, weiß, dass Putin diesen Schritt seit 2015 vorbereitet hat, nachdem er sich entschieden hatte, dass niemand den Minsker Pakt einhalten wird. Nur jemand, der den heutigen Fernsehstudios in Rumänien würdig ist, kann glauben, dass eine seit Jahren vorbereitete Invasion durch Schlamm, Treibstoffmangel oder die im Westen idiotisch beklatschten Tapferkeitsrufe Zelenskys gestoppt wird.

Der Held in Kiew hat die Ukraine ins Metaversum versetzt, während die armen Menschen, die nicht im Netz leben, in der realen Welt in Zelten frieren. Ich hoffe, dass dieses unheimliche Schauspiel von den großen Denkern in Rumänien verstanden wird, die sich von einem Motto leiten lassen müssen: „Amerika ist nicht unser Freund und Russland ist nicht unser Feind“. Das heißt, wenn wir mit einem großen Rumänien in den nächsten hundert Jahren überleben wollen und nicht aus Operationstheatern Live-Auftritte machen wollen“, schrieb Dana Budeanu.“