Ankündigungen, die ich ernst nehme

Die Ankündigungen soll Sergei Rjabkow, der russische Vize-Außenminister, gemacht haben. Veröffentlicht sind sie heute auf rtdeutsch. Das ist eine Quelle, die der brave Deutsche meidet. Außerdem wurde sie im Zuge von Deutschlands Kriegsbeteiligung gesperrt. Wer will, findet sie trotzdem. Ich wollte.

Herr Rjabkow, so berichtet rt, verzichtet auf diplomatische Umständlichkeit, um seine Botschaft deutlich zu machen: „Bereit zum Energiekrieg“.

Es heißt (immer laut rt):

„Russland ist, wenn nötig, zu einer harten Konfrontation mit der EU im Energiesektor bereit.

Dies ist eine Warnung vor unserer Bereitschaft, notfalls einen globalen Wirtschaftskrieg zu beginnen.

Eine Blockade der Energielieferungen würde die Europäische Union zerstören. Ganze Industriezweige würden stillgelegt werden, und Millionen von Menschen würden ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Sympathie für die ‚unglaublichen Ukrainer‘ wird sich in Luft auflösen, und die innenpolitische Instabilität wird die politischen Systeme ganzer Länder zu Fall bringen. In einigen Ländern werden Faschisten (im ursprünglichen Sinne des politischen Begriffs) an die Macht kommen, in anderen werden Bürgerkrieg und innerer Terror ausbrechen.„

rtdeutsch berichtet noch mehr. Mir reicht bereits das Wenige. In Deutschland – ehemals „Westdeutschland“ – ist es ja lange üblich, russische Erklärungen zu ignorieren, zumindest ihnen mit Herablassung zu begegnen. Man sollte diese Dümmlichkeit lassen, schnellstens.

Besser spät als nie.