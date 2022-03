Die gruselige Realität in den Worten des Saker:

(Maschinell übersetzt, Hervorhebungen vom Saker, die folgend zitierten Worte des Saker stehen am Ende einer längeren Analyse.): „… Russland war bereit, wenn es dazu gezwungen wurde, in der Ukraine einzugreifen. Wenn es dazu gezwungen wird, wird Russland es mit jedem Land aufnehmen, einschließlich jedem NATO-Mitgliedsland, das die Ukrainer militärisch unterstützen wird . Wenn es gezwungen wird, wird Russland sogar gegen die gesamte NATO und die USA gemeinsam kämpfen, und wenn es gezwungen wird, wird es alle seine Waffen einsetzen, einschließlich der nuklearen. Und wenn das bedeutet, dass der gesamte Planet atomisiert wird, dann, wie Putin sagte, „brauchen wir keinen Planeten ohne Russland“. All dies soll sagen, dass Russland nicht blufft, Putin nicht nachgeben wird und dass es keinen Preis gibt, den Russland nicht bereit wäre zu zahlen, um in diesem existenziellen Krieg zu bestehen .

Russland wird nicht aufhören, bis seine Existenz wieder gesichert ist.

Was ist mit dem Westen?

Ich glaube, dass der Westen eine „Smartass-Politik“ hat: Wir bekämpfen den letzten Ukie, und wir bringen so viele Steppen- und Schneenigger dazu, sich gegenseitig zu töten, aber dann hören wir kurz vor einem Atomkrieg mit Russland auf.

Frage: trauen Sie den Genies an der Macht im Westen zu, diese Gratwanderung erfolgreich zu vollziehen?

Ich sicher nicht.

Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen.“ (Quelle)