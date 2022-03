Deutschland ist aktive Kriegspartei gegen Russland – aktualisiert 3.3.2022

In diesem Beitrag sammle und dokumentiere ich AKTUELLE Informationen bzw. Beweismaterial.

Es geht hier NICHT um die kontinuierliche Politik Deutschlands in den zurückliegenden Jahren, die Ukraine unter maßgeblicher Beteiligung der dort organisierten Faschisten zur wichtigsten Speerspitze gegen Russland zu machen. Diese Politik wurde 2014 offen durch dieses berühmte Bild mit Steinmeier (der später zum Bundespräsidenten „geadelt“ wurde) vom 20. Februar 2014 dokumentiert:

Eines der zeitlich jüngsten Dokumente ist die deutsch-französische Weigerung vom 4.11.2021 das Minsker Abkommen einzuhalten (Detaildokument hier).

Hier geht es dagegen um die fortlaufende Dokumentation (einiger) aktueller Details (keine Vollständigkeit), die in der Fülle der Tagesmeldungen unterzugehen drohen:

24.2.2022: Bruno Kahl, Chef der deutschen Auslandsspionage, ist zum mehrtägigen Fronteinsatz vor Ort (Quellen).

24.2.2022: Deutschland (in Person des Kanzlers) hat (wie alle NATO-Länder) zugestimmt, die 40.000 Mann Schnelle Eingreiftruppe der NATO (zum ersten Mal in ihrer Geschichte) zu aktivieren. Zugleich wurde die Ukraine als Bündnispartner der NATO definiert, der nach Artikel IV des NATO-Vertrages geschützt werden müsse (Quelle).

26.2.2022: Deutschland liefert Manpads und Raketen an die Ukraine (Quellen).

26.2.2022: Deutschland gibt die Lieferung von deutschen Waffen an die Ukraine über Drittländer frei (Quelle).

27.2.2022: Deutschland in Person von der Leyens forciert die EU-Aufnahme der Ukraine, um schnellstmöglich Rüstungsgüter im Umfang von zunächst einer halben Milliarde Euro aus der EU in die Ukraine zu finanzieren (Quelle).

1.3.2022: Der Münchner Oberbürgermeister wirft den russischen Dirigenten Georgijew raus, weil der sich nicht der deutschen Kriegspartei anschließt (Quelle).

2.3.2022: Wirtschaftsminister Habeck in den USA: „Aus meiner Sicht sind die Investitionen in die militärischen Kapazitäten und die Investition in die Energieunabhängigkeit von Russland zwei Seiten derselben Medaille. Und ich würde gerne die Zusage machen: es wird nicht am Geld scheitern.“ (Quelle)

3.3.22: Die BRD liefert 2700 Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ sagt das Wirtschaftsministerium (Habeck). Oder auch nicht, sagt das Kriegsministerium (Lambrecht), weil die Waffen möglicherweise defekt sind.