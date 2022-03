Faschisten in der Ukraine und wie der Westen/Deutschland sie einsetzt

Ich hatte hier am 1.3.22 die Videodokumentation „Das dreckige Spiel der BRD in der Ukraine“ von Alina Lipp gepostet. Frau Lipp ist eine Deutsche, die in den Donbass ausgewandert ist und dort arbeitet und von dort über ihren Telegram-Kanal aufklärt. Das Video, wie man sieht, wurde nach zwei Tagen von Youtube „entfernt“. Ich hatte es gesichert und freue mich, dass ich es nunmehr (nach Überwindung einiger technischer Schwierigkeiten) wieder öffentlich zugänglich machen kann.

***

Ich verweise auch noch auf den Artikel im heutigen Anti-Spiegel, den ich soeben erst gesehen habe: „Wie der Westen Nazis verteidigt“.