3x aus dem Schlaf gerissen

„Wahrlich ich sage dir:

In dieser Nacht,

ehe der Hahn kräht,

wirst Du mich dreimal verleugnen.“

(Matthaeus 26)



Beim ersten Mal krähte der Hahn: „Corona!“. Wir rieben uns ungläubig die Augen. Von einem Tag zum andern war die Welt im Notstand. (War es schon Kriegsrecht?) Man sagte uns, dass danach nichts mehr so sein würde, wie vorher. Und tatsächlich, nach zwei Jahren haben wir uns an die „Neue Normalität“ gewöhnt. Wir passen uns an ihre guten Seiten an. Regelmäßig Gespritzte haben einen milderen Diktaturverlauf.

Beim zweiten Mal krähte der Hahn: „Krieg!“. Der Feind, so sagt der Feind, hat einen humanitären Krieg begonnen. Wir sind 1000mal „Nazi“ genannt worden; „Faschist“ können wir nicht denken, wahrnehmen schon gar nicht. Der Feind, so sagt er, schlägt die Faschisten tot, sogar Freiheitsfaschisten. Die Zeitungen, die ins nicht nur coronajahrelang belogen haben (aber wir sind nicht nachtragend) nennen Putin „Putler“, und wir fürchten, dass er wahnsinnig geworden ist. Entsetzt rufen wir nach Schutz und Waffen und Freiwilligen und hoffen auf einen milderen Kriegsverlauf.

Beim dritten Mal kräht der Hahn: „Elend!“. Ohne Namen bricht es über uns herein. Keiner konnte je etwas dafür. Es trifft alle (bis auf die Wenigsten). Maßlos das Leid und der Tod. Einmal oder zweimal gedenken wir derer, die ins kühle Dunkel gesunken sind. Doch bald „wird wieder in die Hände gespuckt!“.