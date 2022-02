Fundstück – „Neustart mit Direkter Digitaler Demokratie“

Mein am 10.2.22 notiertes Fundstück „Der Kampf gegen Viren und Windmühlen“ hat mir eine erstaunliche Folge weiterer Funde gebracht. Zunächst bin ich kritlit, also Rob Kenius, gefolgt. Der dort gefundene Artikel „Technische Übermacht zerstört Demokratie“ hebt Gesichtspunkte hervor, die sich durchaus mit meinen Überlegungen zur besonderen Rolle der Produktivkraft- und Destruktivkraftdynamik verbinden lassen. Kenius ist dann weitergegangen zu Fragen der Direkten Demokratie. Das sind Fragen, die mich jetzt, im Rahmen meines praktischen Engagements in der Partei dieBasis mehr beschäftigen denn je. Entdeckung der Unterwebseite „Direkte Digitale Demokratie“ bei kritlit, sowie des dazugehörigen Buches von Kenius (ist bestellt). Habe mir das Interview Ken Jebsens mit Kenius angesehen (das Interview bei Steinzeit noch nicht). Im Interview erwähnt Ken Jebsen die „Democracy-App“ von Marius Krüger. Das ist die nächste Entdeckung für mich; über wikipedia wiki zu der Seite von Marius Krüger „Democracy Blog“. Da tut sich die nächste Welt auf. Ich bin elektrisiert. Da eröffnen sich zugleich konzeptionell-theoretische Perspektiven und praktikable Überlegungen/Antworten auf tägliche Probleme und Entwicklungsprobleme der basisdemokratischen Partei und Bewegung. Auslöser dieser ganzen Dynamik, das sei festgehalten, war der Artikel von Kenius bei Ken Jebsen.

