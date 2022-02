Zu den beiden Themen des Postings „Sterbedynamik – Impfdynamik“ mit Datenstand 1.2.2022 habe ich nicht viel Neues hinzuzufügen. Nach wie vor scheint mir Kuhbandners Argumentation schlüssig. Das möchte ich umso deutlicher sagen, als sich ein Kommentator des Blogs recht ungnädig geäußert hatte. Dessen Einwände waren aber recht pauschal und teilweise so offenkundig oberflächlich, dass ich auf Gegenargumente verzichten möchte. Zu deutlich ging es darum, eine ernsthafte Untersuchung zu ignorieren. Vielleicht wollte der Diskutant um jeden Preis seine „Position der Äquidistanz“ zwischen Impfbefürwortern und Impfkritikern beibehalten. Im übrigen bin ich neugierig darauf, welche Ergebnisse die von Kuhbandner angekündigten komplexeren Analysearbeiten erbringen werden. Was Statistik auch noch kann (am Rande auch zu unserem Thema) darf man einmal mehr beim „Real DataHero“ bewundern:.

Interessant bleibt, dass sich die Tendenz des parallelen Absinkens der Sterbefälle und der Spritzungen fortgesetzt und teils verstärkt hat. Die Zahlen per 8.2.22:

Die Sterbezahlen bleiben in 4. KW 2022 mit 19818 (19411) unter dem Durchschnitt der Jahre 2018-2021 mit 20037 (20345) (in Klammern die Daten per 3. KW) – keine Übersterblichkeit 2022 seit der 1. KW gegenüber dem Durchschnitt 2018-21.

Die Zahlen der Coronaspritzungen sind weiter gesunken. Waren es in der Woche bis zum 1.2.22 tagesdurchschnittlich 363.303 fälle, so sind es in der Folgewoche (bis zum 8.2.22) im Tagesdurchschnitt nur noch 252.181.

Natürlich sind das konkrete, von Zufällen beeinflusste, Einzeldaten. Sie sollten nicht überinterpretiert werden. Doch sie fügen sich ein in das Bild einer gesellschaftlichen Coronamüdigkeit, dass sich immer deutlicher abzeichnet.

Die Stimmung hat sich verändert. Die Menschen haben den Coronaaufwand satt. („Coronatheater“ sagen sie trotzdem eher nicht.) Viele haben in den letzten Wochen Kontakt mit „Corona“ gehabt, selbst oder im persönlichen Umfeld und haben erfahren, dass es nicht anders als die übliche bekannte Grippe war. Lockerungen im Ausland werden aufmerksam registriert. Die Verteufelung der Demonstranten und Spaziergänger wird von einer Mehrheit nicht geteilt. Die Impfungen haben viel von ihrem Befreiungsnimbus verloren. Auch die Aufklärungsaktivitäten der Coronakritiker finden eine gewisse Resonanz.

So ist ein Gefühl entstanden, dass über kurz oder lang (wahrscheinlich mit dem Frühling) Normalität einkehrt. Man hatte Einiges auszuhalten, musste lernen damit umzugehen und hat sich angepasst („Corona hatte auch gute Seiten“), und nun ist es hoffentlich bald vorüber.

Ich muss leider feststellen, dass sowohl die Unterwerfung unter die Plandemie wie auch das allmähliche Herausgehen aus dieser Phase alle Merkmale eines spontanen Gesellschaftsprozesses hat („Spontaneität“ im Sinne der marxistischen Gesellschaftstheorie verwendet). Das festzustellen ist ernüchternd. Denn es wurde von gar nicht so Wenigen viel Arbeit geleistet, um das Wesen der Prozesse zu begreifen, in deren Strudel wir stecken. Gemessen an den Zeiten gähnenden Stillstands wurde viel Wahrheit zutage gefördert. Es gibt dieses zarte Pflänzchen. Doch der Maßstab ist unerbittlich:

„Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.“

Es kann keine Rede davon sein, dass unsere Aufklärungsmühen die Massen ergriffen hätten. Wahr ist auch, dass alle die Aufklärungsmühen nicht die Qualität von Theorien erreicht haben. Und es gibt kaum die Einsicht und schon gar nicht die Einigkeit darüber, dass unsere Aufklärung materielle Gewalt werden sollte. Sind wir überhaupt so weit begriffen zu haben, dass wir die Kritik als Waffe brauchen?

Die Defizite sind gewaltig. Und so grenzt die Wahrscheinlichkeit an Sicherheit, dass die nächsten Etappen der Menschheitskrise, die mit und nach der Plandemie folgen, sich weiterhin unbewusst, spontan, mit den Massen in der Opferrolle, entfalten werden.