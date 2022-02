In Hongkong, Sonderterritorium, exekutieren die Behörden die Zuspitzung der Null-Covid-Strategie (die in meiner Sicht keine Strategie ist, sondern technizistisch-neomaoistischer Machtwahn) ins Absurde und deutet zugleich vorsichtig ihr Scheitern an. Jack Mas scheinoppositionelle SCMP berichtet darüber regelmäßig.

Hier steht man (insgesamt 20.000) zur Zwangstestung an, weil das Abwasser dort im Stadtteil Corona hatte:

Schön, dass in Peking alles roger ist.