Sterbedynamik – Impfdynamik

Die neuesten Daten der Sonderauswertung „Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit “ des Statistischen Bundesamtes (Aktualisierung um eine Kalenderwoche jeweils dienstags) verdienen Beachtung.

Ich habe frühzeitig (erstmals am 29.10.21, methodisch detailliert am 3.11.21, letztmals aktualisiert am 9.11.21,) die in Deutschland spätestens ab Anfang September 2021 feststellbare Übersterblichkeit analysiert und einen Zusammenhang mit den Corona-Massenimpfungen behauptet und begründet. Mein vorläufiges Ergebnis war, dass die Massenimpfungen bis Ende 2021 wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 zusätzliche Todesopfer gefordert haben

Zu einer Aktualisierung der Daten meines Ansatzes bis in die Gegenwart bin ich aus Zeitgründen nicht gekommen. Jetzt habe ich mit gutem Gewissen darauf verzichtet, weil Prof. Dr. Kuhbandner eine professionelle statistisch-mathematische Analyse vorgelegt hat, der ich mich voll und ganz anschließe. Auf Kuhbandners Arbeit habe ich hier ausführlich hingewiesen. Die Originalquelle ist hier.

Zwar unterscheidet sich mein Ansatz von dem Kuhbandners in einer Weise, die es mir erlaubt, eine Schätzzahl der Impfopfer anzugeben. Das finde ich wünschenswert, aber es ist auch angreifbar, da mehrere Schätzungen einfließen. Kuhbandners Ergebnisse sind „konservativer“ aber dafür in schier unangreifbarer Weise statistisch untermauert.

Sein Datenstand geht bis 21.1.22. Jetzt liegen bereits die Sterbedaten bis 1.2.22 vor (KW3/22). Mit dieser Woche gibt es keine Übersterblichkeit gegenüber sowohl dem Mittel als auch dem Median der Jahre 2018-2021.

Es ist besonders interessant, diesen Befund in Relation zur Impfdynmik zu setzen.

Diese Daten veröffentlich das RKI im Impfmonitoring als Bestandteil seiner täglichen Lageberichte.(Zweifel an der Datenqualität sind berechtigt – die Daten werden wahrscheinlich zu hoch ausgewiesen – dies ist aber schwer zu quantifizieren.)

Die Impfdynamik (Gesamtzahl der Geimpften) weist seit dem 21.12.2021 einer erfreulich sinkende Tendenz aus.

In den Wochen vor dem 21.12 2021 wurden durchschnittlich pro Tag um 1 Million Impfungen vorgenommen. Diese Zahlen sanken in den Folgewochen ab. In der Woche vom 21. bis 28.12.21 waren es 587.761, in der vom 28.12. bis 4.1.22 durchschnittlich 401.139 Impfungen pro Tag.

Dieser Rückgang stand vermutlich mit den Feiertagen in Zusammenhang. In der Tat zeigten die beiden Folgewochen im Januar Zahlen in der Größenordnung von etwas mehr als 600.000 Impfungen pro Tag.

Doch seit dem 18.1.22 setzt sich der Rückgang weiter fort, so dass es in der Woche bis zum 1.2.22 tagesdurchschnittlich nur 363.303 Impfungen gab. Und die sinkende Tendenz scheint anzuhalten

Damit ist nach der Korrelation zu fragen zwischen sinkender Sterblichkeit und sinkender Impfzahl.