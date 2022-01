Von den Interessen zur Plandemie – Versuch eines Achtzigjährigen nach zwei Jahren Plandemie in größerem Zusammenhang zu denken…

Aktuell Abschnitt 4:

4. Ausprägungen herrschender Interessen seit 1990, dem Untergang des Realsozialismus

Was seit 1990 mit der Menschheit geschehen ist – genauer: mit der Art und Weise, in der ihre Lebensinteressen zur Geltung (bzw. Nichtgeltung) kommen – ist einzigartig.

Es scheint, dass es

1. einen totalen Sieg der mächtigsten Ausbeuter gibt

2. das menschliche Emanzipationsstreben als politische Kraft ausgerottet ist und

3. eine extrem beschleunigte, geradezu krebsartige Produktivkraft-/Destruktivkraftentwicklung die Menschheit in existenzbedrohender Weise „im Bann“ hat.

Diese drei Momente machen die Menschheitskrise aus, deren akute Phase begonnen hat. (18.1.22)

Eigentlich sprechen die Sätze 1 bis 3 für sich. Ich gebe trotzdem kurze Erläuterungen:

Zu1) Die Interessen der mächtigsten Ausbeuter und Machthaber haben sich soweit angenähert (ohne identisch zu sein), dass sie weltweit abgestimmt und vereint daran gegangen sind, ihre Herrschaft über die Menschheit zu errichten. Es geht hier namentlich um eine Interessenlegierung der Clans der westlichen Superreichen (und aus diesem Superreichtum Supermächtigen) mit den Clans der chinesischen Supermächtigen (und aus dieser Supermacht Superreichen). Dieser Welt-Machtkomplex übersteigt die Macht der Staaten und hat sich ihm diese untergeordnet. Der geistige Zustand der Menschen dieses Machtkomplexes scheint zunehmend ihre Überzeugung von der eigenen Allmacht zu sein. Die Ironie der Sache will es also, dass diese Super-Duper-Hyper-Individuen nichts weiter als „das Allzumenschliche“ verkörpern. (19.1.22)

Zu2) Das menschliche Emanzipationsstreben (die „Befreiung der Menschheit“) vollzieht sich in einem geschichtlichen Auf und Ab.Wie jede Entwicklung ist auch diese eine Einheit von Kontinuierlichem und Diskontinuierlichem, von Allmählichem und Abbrüchen. Hohe Zeiten der Massenemanzipation waren Renaissance und Großer Deutscher Bauernkrieg, die Französische Revolution, schließlich die Oktoberrevolution. Diesen dramatischen Hoch-Zeiten waren jeweils lange Phasen der „stillen“ geistigen Vorbereitung vorhergegangen, die am Ende in „heroischen Aussprüchen“ auf den Begriff kamen („Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!“).

Nach den strahlenden und mehr oder weniger blutigen Tagen des Massenheroismus gehen die Revolutionäre (wenn sie überlebt haben) nach Hause und die neue Freiheit wird für jedes Kind sichtbar auf dem Markt installiert. Die alltäglichen Gewohnheiten (Alltagsinteressen) verlangen ihr Recht, die „Mühen der Ebene“ sind zu bewältigen. Was auf dem Markt steht, wird allmählich zum Popanz, vergessen und schließlich abgeräumt.

Im Maße, wie der allmähliche, alltägliche, herrschaftsferne Kulturfortschritt (oder ein Surrogat desselben) die Massen ergreift, werden die „Großen Fragen“ obsolet, „Emanzipation“ eine blutleere Abstraktion, bestenfalls ein Schema aus der Vergangenheit. Damit verliert das menschliche Denken (als Denken über Menschheit) seine Orientierung. Die Folge ist Relativismus: X=U, Sinn=Unsinn.

Interessenbefriedigung im Kleinräumigen, Gewöhnlichen, zunehmend auch Primitivem und Pornografischem als Vehikel, das Lebensinteresse auszutrocknen bis zum Exitus. Dieser Prozess hat sich mit Macht vollzogen. (21.1.22)

Zu3) Aber woher kommt seine Macht?

