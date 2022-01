1. ordentlicher Kreisparteitag der dieBasis in Oberhavel

Gestern, am 15.1.2022, wurde in Löwenberg der 1. ordentliche Kreisparteitag erfolgreich durchgeführt. In sechs Stunden intensiver Arbeit und lebhafter Diskussionen der 16 Teilnehmer (einige Aktive fehlten wegen Krankheit) wurde ein großes Arbeitspensum bewältigt.

Sven Lingreen, Gründungsvorstand, rief die Mühen des allerersten Anfangs in Erinnerung, verwies auf die Teilnahme an der Bundestagswahl, in der uns deutlich über 3000 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme gaben. Das waren Anfangserfolge, jedoch gab es auch Reibungsverluste, die unseren Fortschritt bremsten. Der Gründungsvorstand wurde von der Verantwortung des ersten Jahres „Kreisverband dieBasis OHV“ entlastet.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich eine Gruppe von etwa 15 Aktiven gefestigt. Das geschah nicht zuletzt im Prozess der recht gründlichen Arbeit an einer neuen Satzung aber auch im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Montagsdemos von „Oberhavel steht auf“ und in vielfältigen weiteren Aktivitäten.

Geschäftsordnung und Satzung hat die Versammlung einstimmig bzw. mit einer Enthaltung angenommen. Erfreulicherweise haben sich viele Mitglieder bereiterklärt für den neuen Vorstand zu kandidieren. Darin kommt zum Ausdruck, dass kritische Hinweise und Vorschläge für bessere Arbeit einhergehen mit der Bereitschaft selbst Verantwortung zu übernehmen.

Hier präsentiert sich der neue Vorstand:

Von links nach rechts: Andrea, Markus, Nadine, Sabine, Klaus-Peter, Ilona, Andreas, Dagmar.

Schon bei der Vorstellung der Kandidaten war klar geworden und der abschließende Gedankenaustausch zur kommenden Arbeit im Jahr 2022 bestätigte es, dass es viele Ideen gibt, als Kreisorganisation aus dem engen eigenen Zirkel herauszukommen. Wir wollen uns viel mehr den Menschen um uns herum zuwenden, angefangen bei inaktiven Mitgliedern und Sympathisanten, aber darüber hinaus den zehntausenden Mitbürgern, die mit den etablierten Parteien unzufrieden sind aber bisher noch keine Partei sehen, die ihren Interessen entspricht.

In diesem Sinne äußerte sich auch Markus Hoffmann, der neue Vorsitzende, in einem kurzen Video, das Sven Lingreen kurzentschlossen aufgenommen hat (Danke an Sven):