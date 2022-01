Kampf um dieBasis – Update vom 4.1.2022

Der Kampf um dieBasis ist nicht nur nicht zu Ende. Mir ist noch nicht einmal richtig klar, worin er besteht.

Mein Posting „Kampf um die Basis“ vom 19. Dezember werde ich fortführen und vermutlich regelmäßig updaten. Entgegen meiner sonstigen Update-Verfahrensweise werde ich den Veröffentlichungstermin ebenfalls aktualisieren, so dass das Posting automatisch in den aktuellen Blogbereich kommt. Ich werde jeweils deutlich machen, welche Textteile wann zum ersten Mal veröffentlicht wurden.

Updatetext vom 4.1.2022:

Offener Brief von Basismitglied Mechthild an den Vorstand:

Hallo liebe Leute,

seid ihr das wirklich, die, die wir vor kurzem gewählt haben?

Danke für die Neujahrsgrüße, aber von euch hätte ich etwas anderes erwartet als diese traurige Posse.

Hat euch der Angriff von der anderen Seite so fertig gemacht, dass ihr nur noch wie lauter Schlucke Wasser dasitzen könnt und tapfere, nicht einmal authentisch wirkende, fast auswendig gelernte Sprüche klopft? Wenn dem so ist, wäre es hilfreicher, das offen zu sagen. Aber so könnt ihr mit euren leeren Kraftsprüchen nur noch demotivieren und einen peinlichen Eindruck hinterlassen.

Wir haben euch gewählt, damit in dieser Partei endlich etwas passiert, und zwar nicht nur „Wahlkampf“, sondern Politik. Und zwar Politik, die von der Basis ausgeht. Wenn ich euch reden höre, kommt auch ihr mir nur wieder vor wie Auserwählte da oben, die sich lächelnd und gnädig für die da unten einzusetzen versprechen und deren Anregungen sie für ihre Arbeit erwarten.

Nehmt ihr die Basis überhaupt wahr? Ist euch schon aufgefallen, dass seit Wochen in allen deutschen Städten Demonstrationen stattfinden – allem Gegenwind zum Trotz – und zum Teil mit hoher Kreativität und großem taktischen und strategischen Geschick. Die wenigsten Ideen und Initiativen dabei gehen von unserer Partei aus. Warum? Interessiert ihr euch vielleicht jetzt doch nur noch für Wahlkämpfe und Prozente? Es geht doch darum, eine Gegenbewegung aus dem Volk heraus zu entwickeln und zu stärken, zu unterstützen und öffentlich zu machen.

Warum sieht man euch nicht bei Demonstrationen? Ist das vielleicht nur etwas fürs Fußvolk?

Und noch was: Warum ist es euch bis heute nicht gelungen, Kanäle zu finden oder neu zu erfinden, mit deren Hilfe ihr mit uns, der Basis, mit den Ortsverbänden in Kontakt treten könnt und wo wir mit euch Kontakt aufnehmen können.

Ihr seid jetzt einen Monat gewählt, aber von euren Aktivitäten ist nichts zu hören und zu spüren. Ihr behauptet, ihr hättet kräftig angefangen zu arbeiten. Darf man wissen, woran und was? Ich will einen transparenten Vorstand und keinen Geheimklub. Dafür bin ich nicht in einer Partei, die sich die Basis nennt.

Wenn ich an so manche Vorstellung von euch beim Bundesparteitag denke, kenne ich euch nicht wieder.

Ich hoffe, was ich gesehen habe, das ward gar nicht ihr, sondern eine Truppe bezahlter Komödianten, die uns eine traurige Farce vorspielen wollten – aus welchem Grund und in wessen Interesse auch immer. Vielleicht war es auch eine Gruppe von Laienschauspielern, die in ihrer Küche dem Publikum das zum Besten geben wollten, was sie sich unter einer Parteivorstandssitzung vorstellen: Nickende Frauen um einen Mann, leere Worte, große Versprechen, …

Ihr wusstet nicht einmal, wer genau zu euch gehört und wer nicht da war – und ließet diesen Fauxpas auch noch als passenden Ausklang über die Bühne gehen.

Bitte, sagt uns, dass wir nur einen Albtraum hatten und es eigentlich bei euch so zugeht, wie man es erwarten möchte.

Mit Schwarmgrüßen!

Mechthild S.

