Kampf um dieBasis – Update vom 30.12.2021

Der Kampf um dieBasis ist nicht nur nicht zu Ende. Es scheint sogar unklar, worin er besteht.

Mein Posting „Kampf um die Basis“ vom 19. Dezember werde ich fortführen und vermutlich regelmäßig updaten. Entgegen meiner sonstigen Update-Verfahrensweise werde ich den Veröffentlichungstermin ebenfalls aktualisieren, so dass das Posting automatisch in den aktuellen Blogbereich kommt. Ich werde jeweils deutlich machen, welche Textteile wann zum ersten Mal veröffentlicht wurden.

Updatetext vom 30.12.2021:

Der seit dem 6. Dezember 2021 gewählte neue elfköpfige Vorstand (dessen abschließende Bestätigung durch ein schriftliches Votum noch aussteht) hat sichtbare Wirksamkeit noch nicht entfaltet.

Am 24.12.21 meldeten sich 9 Vorstandsmitglieder auf Telegram kurz zu Wort. Neben Weihnachtsgrüßen teilten sie mit: „Derzeit wird die Vorstandsarbeit stark behindert durch das Beharrungsvermögen blockierender Kräfte in der Basis.

Liebe Mitglieder, bitte tretet über http://www.wir-von-der-basis.de mit uns in Verbindung. Über diese Webseite werden wir bis auf weiteres mit Euch kommunizieren.“

Die kurze Meldung machte mir den Eindruck, als habe eine Crew eine Flaschenpost abgeworfen.

Auf der angegebenen minimalistisch wirkenden Webseite fanden sich zunächst nur Spots aus der Zeit der Bundestagswahl. Kontaktmöglichkeiten? KEINE. Jetzt kann man zusätzlich eine kurze Erklärung lesen, in der es u. a. heißt:

„Die Neuwahl des Vorstands nach nur sechs Monaten war nach diversen Rücktritten auf dem Bundesparteitag beschlossen worden. Hintergrund war, dass der alte Vorstand bis zuletzt nicht in die Arbeitsfähigkeit gekommen ist, weil es blockierende Kräfte gab. Die gleichen Blockierer versuchen nun nach der Neuwahl zu verhindern, dass der neue Vorstand ins Arbeiten kommt. Sie behindern die Kommunikation mit den Mitgliedern, stören IT- und Zahlungsabläufe.„

sowie:

„Wir lassen uns von diesen Aktivitäten aber nicht beirren. Ab sofort kommunizieren wir über die Webseite http://www.wir-von-der-Basis.de und über den Telegram-Kanal https://t.me/vorstand_dieBasis mit den Mitgliedern unserer Partei.“

Kommunikation über die Webseite findet bis heute nicht statt. Der letzte Eintrag auf dem genannten Telegramkanal, dem ich am 29.12. beitrat, ist vom 21.12.

So sehr ich glaube, dass es massive Blockaden geben dürfte, verstehe ich nicht, dass der neue Vorstand seit dem 6. Dezember, das sind dreieinhalb Wochen, noch mit keiner konstruktiven Aktion an die Mitglieder heran bzw. nach außen zu treten vermochte.

Text des ursprünglichen Postings vom 19.12.2021:

Am 4. bis 6. Dezember 2021 fand ein Online-Parteitag der Partei dieBasis statt. Es ging darum, endlich den Mehrheitswillen der Mitglieder (auf parteideutsch „des Schwarms“) zur Geltung zu bringen und den amtierenden Vorstand abzulösen. Dieser war Ende März 2021 fünfzehnköpfig von 1100 abstimmenden Mitgliedern eigentlich für zwei Jahre gewählt worden,

Zweifellos hatte es dieser Vorstand – sofort vor eine Bundestagswahl gestellt mit einer sich gerade erst formierenden Partei – besonders schwer. Dass die Arbeit der Partei in Gang gebracht wurde, sehe ich auch als seinen Erfolg. Tatsache ist aber auch, dass es kaum gelang, eigene politische Akzente zu setzen. Das enttäuschende Wahlergebnis wurde nicht kritisch aufgearbeitet. Die Zusammenarbeit im Führungskreis war offenbar zunehmend unbefriedigend und am Ende zerrüttet.

Obwohl nach prinzipieller Kritik und Rücktritten aus dem Vorstand eine Mehrheit der Mitglieder im Oktober 2021 den Rücktritt der Doppelspitze verlangte, meinte diese das Votum ignorieren zu können. Statt die verdienstvolle Arbeit des Corona-Ausschusses zu würdigen und dort gesetzte Maßstäbe offensiver Aufklärung auf die Partei zu übertragen, wurde dagegen eine Frontstellung aufgebaut. Widersprüche zwischen grundsätzlich Gleichgesinnten bildeten sich heraus und wurden verschärft anstatt gelöst.

Die Abwahl des Vorstands, aus meiner Sicht namentlich der Doppelspitze und des Medienbeauftragten, in Kampfabstimmungen waren notwendig und unabwendbar, nachdem ein freiwilliger Rücktritt vor dem Parteitag (obwohl beschlossen und auch von der Satzung §12 vorgeschrieben) verweigert wurde.

Der Parteitag vom Dezember 2021 wurde unter den schwierigen Online-Bedingungen seiner Verantwortung gerecht. Rund 3800 Mitglieder gaben ihre Stimme ab und wählten mit Mehrheiten von mehr als 70% einen zunächst elfköpfigen neuen Vorstand mit der Doppelspitze Füllmich/Fischer.

Der neugewählte Vorstand, dessen Bestätigung durch die schriftliche Briefwahl noch aussteht, hat erfreulicherweise sofort und offenbar in guter Atmosphäre mit der Arbeit begonnen – Widerspruch der Partei dieBasis gegen das Gesetz vom 10.12.2021 zur Impfpflicht! Siehe die Pressemitteilung: „Impfpflicht ist verfassungswidrig und demokratiezersetzend“

Jetzt wird ein bedeutender Fortschritt möglich, hin zu einer Vorstandsarbeit mit kämpferischer politischer Orientierung, in gemeinsamem Geist und enger Kooperation, ohne dass einzelne Persönlichkeiten eine unangemessenen Führungsrolle beanspruchen. Doch das bedeutet kein Nachlassen der Auseinandersetzungen. Eher scheint sich der Widerstand einiger nun Abgewählter zu versteifen. Fünf Mitglieder des bisherigen Vorstands erkennen die Wahl des Online-Parteitages nicht an und sehen sich weiter im Amt.

Mit besonderem Interesse nehme ich wahr, dass pünktlich zwei Tage nach dem Parteitag ein massiver Angriff gegen die neuen Parteivorsitzenden gestartet wurde. Das geschah auf dem Youtube-Kanal „die Welt klar Sehen!“ des Immobilienbewerters Uwe Loose. Dort sind 81 Videos unterschiedlicher Thematik zu finden. Viele davon sind in Zusammenarbeit mit dem Videomacher Elijah Tee/ Elijah Tabere/Ilia Tabere produziert. Letzterer ist u.a. bekannt als Protagonist des seinerzeit in Absprache mit AfD-Abgeordneten und „Silberjunge“ Schulte organisierten spektakulären Eindringens in das Bundestagsgebäude.

Nun also gegen Füllmich und „Füllmich’s A-Team“ – in fünf Videos mit einer Gesamtlänge von nur sieben Stunden. So richtig viral scheint das nicht zu gehen; immerhin eines der Videos bringt es auf 550 Views.

All das nehme ich als ein Signal dafür, dass auf die Partei und ihre Mitglieder im Maße, wie dieBasis politisches Profil gewinnt, turbulente Auseinandersetzungen zukommen. Da draußen geht es immer noch um Klasseninteressen und die werden manchmal in erbitterten Kämpfen ausgefochten.