Erinnern sich die Regierenden an Ceausescus Schicksal und weichen vor den Massenprotesten zurück?

Proteste in Bukarest am 21.12.21:

Nachrichten des rumänischen Fernsehens am 23.12.21:

Corona- und regierungskritischer Pressebericht am 23.12.21.

Hier die Übersetzung:

Rumänien ist dabei, ein Beispiel für die ganze Welt, aber vor allem für Europa zu werden. Die Pandemie, um die es hier geht, ist keine Pandemie, weil sie nicht die technischen Voraussetzungen erfüllt, um als solche bezeichnet zu werden. Der Leiter des Krankenhauses für Infektionskrankheiten in Iasi, Dr. Florin Roșu, ist der Ansicht, dass eine geringere Virulenz des Omicron-Stammes, wie die ersten wissenschaftlichen Daten zeigen, den Anfang vom Ende der Pandemie bedeuten könnte.

„Nach den wissenschaftlichen Daten, die uns bisher vorliegen, ist der Omicron-Stamm wesentlich übertragbarer als der Delta-Stamm, aber es scheint, dass die Virulenz viel geringer ist, was den Anfang vom Ende der Pandemie bedeuten könnte. Dies wird dadurch erreicht, dass die beiden Stämme ihre Dominanz umkehren, und dieser Prozess wird lange dauern, wahrscheinlich etwa ein Jahr. Der Delta-Stamm ist in Rumänien und Europa immer noch vorherrschend“, sagte Florin Rosu, Leiter des Krankenhauses für Infektionskrankheiten in Iasi, am Mittwoch.

Die Presse hat über 50 Millionen Euro erhalten(Anmerkung: Es waren knapp 100 Mio €), um die Rumänen in die Pandemie zu manipulieren und das Triumvirat Iohannis/Cittu/Ciolacu an der Macht zu halten. Bei dieser beeindruckenden Summe singt es nach Vorschrift, oder besser gesagt, es bellt. So kam es durch geführte Botschaften zu einer Panik in der ganzen Welt, in diesem Fall in Rumänien.

Als dann keine einzige Person infiziert war, wurde die nationale Wirtschaft blockiert und alle Rumänen blieben auf Anweisung von Marcel Vela und Raed Arafat (Anmerkung: Der staatliche Koordinator für die Pandemie)im Haus. So konnten sie sich an der Macht halten, und heute, zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, sind PSD und PNL wieder an der Macht, mit voller Unterstützung des Patriarchen im Cotroceni.(Anmerkung: Damit meint man mit „Patriarch“ den Präsidenten Johannis, und Cotroceni ist der Präsidentenpalast)



Viele Rumänen haben sich bis heute mit dem Corinavirus infiziert. Bei der überwältigenden Mehrheit handelt es sich um milde oder sehr milde Formen, aber es gab auch viele Todesfälle, die auf den Mangel an angemessenen Medikamenten und fehlende Entspannungsmaßnahmen inmitten der vierten Pandemiewelle zurückzuführen sind. Während sich ganz Europa auf die gefährliche Delta-Variante vorbereitete, verkündeten Klaus Iohannis und seine Marionette Florin Cîțu, dass sie die Pandemie besiegt hätten. Emil Boc sollte für die Ereignisse mit Hunderttausenden von Menschen in Cluj, die der Hauptfaktor für die Verbreitung des Coronavirus waren, ins Gefängnis gebracht werden. Ganz zu schweigen vom Kongress der liberalen Affen, die sich an keine Regeln hielten, als in der Hauptstadt eine Infektionsrate von über vier Promille herrschte.

Bei diesen Veranstaltungen hatte der berüchtigte Arafat nicht den Mumm, etwas zu sagen, stattdessen füllten sich die Krankenhäuser. Gegen diese Personen, angeführt von der Pest des Präsidenten, muss wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen VERBRECHEN gegen die Rumänen ermittelt werden.

Rumänien liegt am Ende der Rangliste, noch vor dem kleinen Staat Kosovo und dem Vatikan, wo die Infektionsrate bei Null liegt.

