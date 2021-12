Klar wie Klärchen!

Wer wissen will, was die nächste Zukunft bringt, sollte die klaren Ansagen der Regierenden und die Entwicklungstendenz der sog. Fallzahlen im Auge behalten. Die jüngsten Ansagen der Regierenden finden sich n den Beschlüssen der Konferenz von Bundeskanzler mit Länderchefs am 21.12.2021, hier das siebenseitige Dokument.

Die sog. Fallzahlen (Omikron) werden spätestens mit Jahresbeginn explodieren. (Das RKI ist längst in Stellung gebracht.) Die dann exorbitanten Inzidenzen (eventuell medienwirksam flankiert von Berichten über zusammenbrechende kritische Infrastruktur (was dann den Einsatz der Bundeswehr* notwendig macht)) werden die Begründung sein für extrem harte Lockdown-Maßnahmen ab 7.1. 22 (Termin der nächsten Konferenz von Buka mir Länderchefs).

Zu den unmissverständlichen Ansagen über die nächste Zukunft hinaus gehört, dass der Krisenstab der Regierung von einem General geleitet wird und die obersten Chefs dieses Generals (Kanzler und Vizekanzler) keine roten Linien mehr kennen.

Der Massenwiderstand, der in unzähligen Demos zum Ausdruck kommt, veranlasst die Herrschenden zu größerer Flexibilität (verbal und zeitweise). Grundsätzlich aber wird er ihre Entschlossenheit vergrößern, die sich anbahnende Krise mit diktatorischen Mitteln zu bewältigen.

*Vielleicht überflüssig zu Erwähnen: Einsatz der Bundeswehr bedeutet nicht zwangsläufig, dass süße Kinder an Bildschirmen spielen.