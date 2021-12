Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts

Das Paul-Ehrlich-Institut schreibt:

„Eine offene Kommunikation auch möglicher Risiken ist eine Voraussetzung für eine hohe Impfakzeptanz in der Bevölkerung. Der Nutzen der COVID-19-Impfung für die Gesundheit Einzelner und der Bevölkerung sowie ihr Effekt im Kampf gegen die Pandemie hängt wesentlich vom Vertrauen in die Impfung ab. Um dem Rechnung zu tragen, informiert das Paul-Ehrlich-Institut über alle in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegen COVID-19 kontinuierlich in Sicherheitsberichten.„ *(Hervorhebung von mir)

Im Archiv der Sicherheitsberichte sind heute seit dem 5.1.2021 dreizehn Berichte abrufbar. Sie decken den Zeitraum vom 27.12.2020 bis zum 31.8.2021 ab.

Der jüngste archivierte Bericht ist vom 20.9.2021 und berücksichtigt den Zeitraum vom 27.12.2020 bis zum 31.08.2021. Der 36-seitige Bericht weist auf Seite vierzehn 1.450 Verdachtsfallmeldungen über einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung aus.

Der letzte Sicherheitsbericht des Instituts vom 26.10.2021 berücksichtigt den Zeitraum vom 27.12.2020 bis zum 30.09.2021. Der 49-seitige Bericht weist auf Seite fünfzehn 1.802 Verdachtsfallmeldungen über einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung aus.

Ein weiterer Sicherheitsbericht seit dem 26.10.2021 ist überfällig und wird mit besonderem Interesse erweartet.

* Ihre korrekten Namen lauten: „Sicherheitsbericht Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der Impfkampagne am 27.12.2020 bis zum …“ (jeweiliges Datum).