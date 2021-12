Bevölkerungsentwicklung, Sterblichkeit und Übersterblichkeit in Zeiten der Plandemie

Um sich über die deutsche Situation in der Plandemie klar zu werden, ist es notwendig, über den größeren Zusammenhang, die Menschheitskrise, nachzudenken. Dazu habe ich einige Überlegungen vor gut einem halben Jahr veröffentlicht. Wahrscheinlich kann die Entwicklung der Weltbevölkerung Hinweise auf die Dimensionen und den Verlauf der Menschheitskrise geben. Dazu hoffentlich in Kürze eine kleines Posting. Seine wichtigste Aussage wird sein, dass die Menschheitskrise wesentlich spontan verläuft. Trotz der verschiedenen Steuerungsversuche der Mächtigen.

In einem weiteren Posting wird es um die Sterblichkeit in Deutschland im Jahr 2020, dem Plandemiejahr 1, gehen. Dort werde ich die inzwischen vielfach und von vielen Seiten bestätigte Feststellung wiederholen, dass 2020 ein Jahr normaler Sterblichkeit war, ein Jahr ohne Übersterblichkeit.

In einem weiteren Posting wird es um die Sterblichkeit in Deutschland im Jahr 2021, dem Plandemiejahr 2, gehen. Zum heutigen Datum ist diese natürlich noch nicht abschließend einzuschätzen. Es zeichnet sich aber ab, dass es im Jahr 2021 eine Übersterblichkeit in Deutschland gibt. Diese wird von mehreren Faktoren verursacht. Als einer der Hauptfaktoren, wahrscheinlich der, der die größte Zahl zusätzlicher Sterbefälle verursacht, dürfte sich die Corona-Massenimpfung erweisen.