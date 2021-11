Advent, Advent, die Nadel brennt!

„Impfen, impfen, impfen bis die Nadel glüht!“

Das droht der Berliner Kinderarzt Dr. Steffen Lüder bis zu 700 Menschen an, wenn er ihrer am ersten Adventswochenende habhaft werden sollte. So hat er es gestern im Info-Radio verkündet. Er will sich „heiß arbeiten“. Da er aber pro „Schuss“ (oder „Pieks“, um es kindgemäß auszudrücken) nur 20,-€ kassiert, ist unklar, ob die 14.000 Euronen ausreichen werden, seine Kosten zu decken.

Vorsorglich greift ihm schonmal DIE LINKE unter die Arme – in Gestalt der Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch, deren Mitarbeiter den in der Kälte Wartenden paar Nettigkeiten vorbeibringen wollen; leider nur Kaffee und Tee. Zu Bratwurst und Glühwein recht’s diesmal wohl nicht.

Wenig bekannt ist ja aber trotzdem eine allmählich erkennbare Größenordnung, dass im Verlauf der Corona-Massenimpfungen in Deutschland etwa 15.000 Menschen infolge der Impfung gestorben sind. Das klingt nicht wenig, muss aber ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Impflinge gesetzt werden. Die liegt derzeit bei rund 60 Mio. Diese „Nebenwirkung“ betrifft also nur etwa jeden 4000. Impfling.

Die vier Adventswochenenden werden also kaum ausreichen, dass der bewährte Kinderarzt – statistisch gesehen – einen Toten produziert.

Freilich, die Weihnachtstage dazugenommen …!