Ohne Angst gegen Corona!

Ein Erfahrungsbericht:

„…mal mein kurzer persönlicher Erfahrungsbericht zur Infektion mit SARS-Cov-2 :

Ich hatte ich mich letzte Woche bei meiner Freundin angesteckt. Wir sind beide nicht gen-therapiert. Meine Freundin war 3 Tage vorher bei einer geimpften Familie frühstücken, welche danach auch Symptome bekommen hat. Andere Kontakte gab es bei ihr nicht…

Nach ihrem wie auch immer eigenartig euphorischen Anruf, 2 verschiedene Tests sind positiv, habe ich nicht eine Sekunde gezögert sie trotzdem an dem Abend zu besuchen. Irgendwie war das alles sehr unaufgeregt und mit einer nicht zu beschreibenden Wahrnehmung verbunden… meine Freundin, die 4 Tage in Summe wirklich schlapp war, antwortete jeden Morgen auf die Frage “Wie geht es Dir” mit “Keine Hospitalisierung :)”.

Sie war im März 2018 im in der Grippewelle deutlich kränker über volle 3 Wochen und wurde damals einmal von ihrer Mutter ins KKH wegen Atemnot gefahren.

Von daher ihre Meinung, kein Vergleich!

2 Tage später merkte ich dann leichte Symptome. Die wurden noch ein paar Tage stärker und der berühmte komplette Ausfall der Fähigkeit zu riechen setzte ein. Also habe ich meinen ersten und einzigen Test gemacht und gefühlt war die rote Linie fast “explodiert” – ganz klar positiv.

Ich würde sagen, dass es mir 3 Tage nicht so gut ging. Leichtes Fieber aber ansonsten wie eine kleine Grippe. Ich bin jeden Tag raus gegangen spazieren bzw. in mein Büro (wo ich alleine arbeite) gefahren. Ich habe weder das Essen umgestellt noch habe ich nur Tee oder so getrunken.

Wir haben uns beide nicht in die offizielle Maschinerie mit PCR Test und Gesundheitsamt begeben weil ich darauf wirklich verzichten kann und uns auch der Genesenstatus schnuppe ist. Mache ich nicht mit.

Nach 3 Tagen wurde es besser aber es hat noch mal 3 Tage gedauert ehe ich wieder langsam Sport gemacht habe. Der Geruchssinn kam erst nach einer Woche wieder und war Anfangs sehr schwach… Ich habe meine Nase abwechselnd im Kümmel, Zimt und Nelken gesteckt und nur sehr wenig gerochen. Mittlerweile würde ich sagen sind 75% wieder hergestellt aber manche Sachen schmecken noch komisch. Kaffee zum Beispiel geht gar nicht 🙁

Irgendwie eine eigenartige fast surreale Erfahrung… nicht schön aber weit, weit weg von den Dramen die sich in manchen Köpfen abspielen.

Wir haben die Tage sehr viel (mehr) Vitamin D, C und Zink zu uns genommen und 2,3x am Tag eine Ibuprofen. Mehr nicht.

Ich hatte mir vor Monaten für einen vollkommen überteuerten Preis eine Packung Driponin (Ivermectin) besorgt und war mir sicher, die auch bei den ersten Anzeichen zu nehmen aber irgendwie war der Verlauf jetzt so undramatisch, dass ich zu keinem Moment wirklich vor der Packung saß und überlegt habe…

Als Fazit bleibt bei mir ein noch ungläubigerer Blick auf die Panikstimmung da draussen – gerade weil ich persönlich viele kenne, die die Grippe in 2018 im direkten Vergleich viel schlimmer fanden – aber irgendwie auch eine gewisse Erleichturung jetzt mit dem Thema persönlich durch zu sein…“

(Quelle)

Ivermectin hilft… (in Bayern):

Wie man Corona mit Medikamenten behandeln kann…