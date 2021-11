Wie tödlich ist die Plandemie?

„Chinas Top-Experte“ Zhong Nanshan hat dazu auch heute eine klare Antwort: „…die globale Sterblichkeitsrate von etwa 2 Prozent (ist) inakzeptabel…“.

Zwei andere chinesische TOP-Experten, Chen Wang und George Fu Gao, hatten dasselbe bereits im Januar 2020 verkündet, in einem am 24.1.2020 in „Lancet“ veröffentlichten Artikel, in dem auf einer skandalös dünnen Datenbasis die Kunde vom „neuartigen tödlichen Coronavirus“ in die Welt hinausposaunt wurde. Ausführlich dazu hier.

Gegenüber solchen „Experten“, die damals wie heute alles geben, um die Welt in Chaos zu hetzen, ist ein Blick auf Tatsachen hilfreich. Etwa ein Blick auf die offiziellen Daten zur Entwicklung der Weltbevölkerung:

Jahr – Bevölkerungszahl zum 1. Januar des entsprechenden Jahres – Wachstumsrate im Vorjahr

2018 7.591.515.998 1,11 % 2019 7.674.314.922 1,09 % 2020 7.756.041.003 1,06 % 2021 7.851.163.856 1,23 %

2020: Am 1. Januar 2021 wurde die Bevölkerung auf 7.851.163.856 geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 1,23 % (95.122.853 Menschen) gegenüber 7.756.041.003 Menschen im Jahr zuvor.

Dieses „Jahr zuvor“ war das Coronajahr 2020! Dieses „tödliche Jahr“ brachte mit 1,23% das stärkste Bevölkerungswachstum seit 11 Jahren!

2021: Der erwartete Wachstum der Weltbevölkerung beträgt 96.954.663 Menschen in 2021 was eine Gesamtzahl von 7.948.118.519 Menschen ausmacht.