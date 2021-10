Zwei Kommentare zu einem Posting gemacht

(weil so besser zugänglich und auffindbar)

Johannes S.:

„Gehen die Komentatoren vorzeitig in den Winterschlaf oder legen nur eine Verschnaufpause ein, da tagelang nichts gepostet wird, auch nicht auf die brisante Information über die Netzwerke.

Opa ist sicherlich mit den im Herbst anstehenden Arbeiten im Garten beschäftigt.

Die bayerische Landtagspräsidentin, die an sich überparteilich Verantwortung zu übernehmen hat,

stellt einen Lockdown für Ungeimfte zur Disposition. Diese Entwicklung kann brandgefährlich werden. Offensichtlich ist es die bewusste Absicht durch die 3 G Regelung, und durch Propaganda und massiven Druck die Ungeimpften systematisch zur Impfung zu bringen und an den Pranger zu stellen.. Dr, Bhakdi und andere Ärzte gehen davon aus, dass als Folge der gentechnischen Impfstoffe im Laufe des Herbstes, im Winter und im nächsten Jahr es zu einem größeren Sterben kommen wird,, insbesondere durch Merfachimpfungen. Dann ist es bei der Perfedie der Plandemie voraussehbar, dass den Ungeimpften die Schuld für die Sterbewelle gegeben wird,, dies wird die Mehrheit der hirngewaschenen Menschen glauben und kann eine kaum zu kontrollierend Aggressivität gegen über den Ungeimpften und allen Oppositionellen auslösen, Die korrumpierten Medien werden diesen Schuldvorwurf medial befeuern und die Regierungen nichts dagegen unternehmen. Ist dieses Desaster und Horror realistisch und sehr wahrscheinlich?

Es ist notwendig vorauszuschauen und die Strategien zu durchschauen, um nicht weiter überrumpelt zu werden sondern im vorfeld Gegenstrategien und Widerstand leisten zu können.„

kranich05:

„Johannes,

Du weist u. a. völlig zu Recht auf die brisanten Informationen über die Netzwerke hin.

Die konzentriertesten Infos dazu, die wenigstens einen ersten Ansatz bieten, die Masse dieser Informationen zu erschließen, finde ich bei Anti-Spiegel.

Diese Beiträge:

24.9.21, https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-netzwerke-die-die-pandemie-erschaffen-haben/

27.9.21: https://www.anti-spiegel.ru/2021/an-einem-konkreten-beispiel-wie-und-von-dem-die-pandemie-vorbereitet-wurde/

30.9.21: https://www.anti-spiegel.ru/2021/tacheles-exklusiv-schon-vor-der-veroeffentlichung-sehen-mehr-details-ueber-die-netzwerke-hinter-der-pandemie/

1.10.21: https://www.anti-spiegel.ru/2021/antworten-auf-leserfragen-ueber-die-netzwerke-hinter-der-pandemie/

und schließlich noch hier:

12.10.21: https://www.anti-spiegel.ru/2021/drei-tage-sendepause-auf-dem-anti-spiegel/

Ich beschäftige mich tatsächlich viel im Garten. – Das einzige garantiert erfolgreiche Verfahren, in diesen Zeiten nicht verrückt zu werden.

Von dem aus den Netzwerkinfos bekannten GPMB („Global Preparedness Monitoring Board“) bringt heute die SCMP Neuestes. Hier:

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3153709/covid-19-lessons-not-being-learned-says-global-body-predicted?utm_medium=email&utm_source=cm&utm_campaign=enlz-today_international&utm_content=20211026&tpcc=enlz-today_international&UUID=bc1bd848191d23743c0ec5934138f4a6&next_article_id=3153691&article_id_list=3153667,3153709,3153691,315374