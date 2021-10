Kann dieBasis eine kraftvolle basisdemokratische Opposition werden?

Welche Voraussetzungen, Möglichkeiten, Ansatzpunkte gibt es für eine solche Partei und Bewegung? Und welche Hemmnisse?

1. Mit dem Corona-Regime, einem flexibel gehandhabten Ausnahmezustand, haben die Machthaber den bürgerlichen Rechtstaat BRD schwer beschädigt und Schritte des Übergangs zu einer offenen Diktatur vollzogen. Dieser Politik stellten sich von Anfang an viele aufrechte Demokraten entgegen. Ihre absolute Zahl ist groß. Mehrere hunderttausend Bürgerinnen und Bürger haben sich an unzähligen Demos beteiligt, wahrscheinlich mehr als eine Million. Ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt dennoch nur wenige Prozent.

Die kämpferischen Demokraten, viele davon ohne frühere Erfahrungen als politisch aktive Bürger, stellen ein großes Potential für die Entwicklung der Basispartei und -bewegung dar. Das bestätigen die mehr als 700.000 Wählerstimmen für die Basis und ihre Kandidaten zur Bundestagswahl 2021. Mit der Vertiefung der autoritären Politik der Machthaber, die sowohl den Rechtsstaat, als auch den Sozialstaat*** dem Profitinteresse der Superreichen opfert, wird der spontane demokratische Widerstand weiter anwachsen. Deshalb ist es nicht unrealistisch, dass sich dieBasis auf ein Potential von etlichen Millionen Menschen orientiert. Dieses (wachsende) Potential ist derzeit aber bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.

2. Alle im Bundestag vertretenen Parteien (und selbst die im Bundestag nicht vertretenen) haben mehr oder weniger geschlossen die Corona-Ausnahmepolitik mitgetragen. Dasselbe gilt auch für sehr viele Organisationen der sog. Zivilgesellschaft – NichtRegierungsOrganisationen (NRO), die sich allzu oft als RegierungsHilfsOrganisationen erweisen. Der politische Platz für eine Partei und Bewegung des konsequenten basisdemokratischen Widerstands gegen eine zunehmend autoritäre Politik (Coronaausnahmezustand, drohender Klimanotstand) ist weitgehend nicht besetzt. Das ist der politische Platz einer konsequenten Kritik und einer radikalen Gegenposition gegen eine totalitäre Neuformierung des Kapitalismus, die mit der Politik des World Economic Forum und dem von Klaus Schwab verkündeten „Great Reset“ systematisch vorangetrieben wird.

3. Der „Great Reset“ bedroht breiteste Schichten der Gesellschaft. Die Schwächsten der Gesellschaft sind seine ersten Opfer. Er bedroht nicht nur die produktiv Tätigen, die Arbeiter, Bauern und Handwerker, er bedroht auch unzählige abhängig Beschäftigte in den Dienstleistungs- und Verwaltungssektoren, die überwiegende Mehrheit der Intellektuellen und Akademiker und macht auch vor vielen kleinen und mittleren und sogar manchen großen kapitalistischen Unternehmen nicht Halt.

Inhalt des „Great Reset“ ist, die diktatorische Neuformierung der Weltgesellschaft mit dem Ziel, die absolute Machtfülle einer bestimmten Kapitalfraktion (der „kybernetischen Sektoren“? wie Hofbauer formuliert) und bestimmter politischer Machthaber dauerhaft zu sichern. Nur die mit diesen oligarchischen Eliten verbundenen und ihnen dienenden Funktionsträger profitieren ebenfalls.

Eine machtvolle Gegenposition einer basisdemokratischen Partei und Bewegung setzt voraus, dass diese Partei und Bewegung die Interessen aller betroffenen Klassen, Schichten und Milieus der Gesellschaft in ihrer Differenziertheit erkennt, zusammenführt und vertritt. Damit sind hohe Anforderungen an die „Basistas“ (Angehörige von Partei und Bewegung) gestellt. Die junge Partei dieBasis ist bereits heute im hier umrissenen Sinne „breit aufgestellt“. Aber es ist noch ein langer mühevoller Weg bis zur höchstmöglichen wirkungsvollen Integration aller demokratischen gesellschaftlichen Kräfte.

4. Mit den Punkten 1. bis 3. habe ich objektive Bedingungen der basisdemokratischen Partei und Bewegung betrachtet. Auch geistige, ideologische, wertebestimmte Grundlagen bzw. Bedingungen sind bedeutsam. Natürlich kann die junge Partei keine perfekte Programmatik oder gar eine „Theorie des basisdemokratischen Wandels“ vorweisen. Doch dieBasis hat von Anfang an politisch-zivilisatorische Werte gesetzt, die von größter Bedeutung für ihren weiteren Weg sind. Der erste Wert – die Basisorientierung – kommt bereits im Namen zum Ausdruck. Weitere fundamentale Werte sind mit den sog. „Säulen“ fixiert: Freiheit, Achtsamkeit, Machtbegrenzung, Schwarmintelligenz.

Ich schätze die Fixierung dieser Werte sehr hoch. Da sie sehr allgemein sind, besteht die Gefahr, dass sie zu bloßen Appellen oder gar Phrasen verkommen. Sie praktikabel zu konkretisieren in Programmen, Statuten, Satzungen und Geschäftsordnungen der Partei und Bewegung, vor allem aber im Verhalten aller Mitglieder einschließlich der Funktionsträger aller Ebenen ist eine riesengroße Aufgabe.

5. Die bisher genannten positiven objektiven und subjektiven Bedingungen und Möglichkeiten für die erfolgreiche Entwicklung der Basispartei und Basisbewegung stellen hohe Anforderungen an das, was man allgemein-philosophisch den „subjektiven Faktor“ nennt. Es geht um die intellektuellen, geistig-moralischen und Kämpferqualitäten. Es geht um das Wissen, die Urteilsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Sozialkompetenz und viele weitere subjektive Qualitäten aller Mitglieder vom kleinsten Ortsverband bis zur „obersten“ Führungsebene. Und all das ohne verfestigte Hierarchie. Es geht um subjektiv getragene, stabile Vertrauensverhältnisse, die im politischen Kampf standhalten müssen und die doch gleichzeitig die Flexibilität der Partei und Bewegung sichern. Ohne die hohe Qualität des „subjektiven Faktors“ können die basisdemokratischen Anstrengungen nicht erfolgreich sein. Auseinandersetzungen sind auf diesem Weg unvermeidlich. Sie mögen schmerzhaft sein, wie Geburtswehen, aber im besten Fall zeigen sie an, dass etwas Neues entsteht.

*** und auch den Industriestandort! Die deutsche Autoproduktion lag im September 2021 43,5% unter dem September 2020.