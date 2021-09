Die neuesten Sterbefallzahlen von destatis werfen Fragen auf

Hier das Bildschirmfoto vom 21. 9.21:

Hier der Link zu demselben Bild als interaktive Grafik.

Wir sehen seit Wochen, spätestens seit der 21. Woche, eine sehr gerínge Covid 19 Sterblichkeit (die ja ohnehin überzeichnet ist). (Deshalb ist ja die Erklärung einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ blanker Unsinn, oder – genauer gesagt – eine Form eines Emächtigungsgetzes.) In derselben Zeit gibt es Sterblichkeitsschwankungen, die speziell erklärt werden müssten. Hitzewellen mögen eine Rolle spielen. Auffällig ist der Anstieg der Sterblichkeit in der 35. und noch mehr in der 36. Kalenderwoche. Destatis stellt für diese beiden Wochen die Coronatoten nicht dar. Aus den RKI-Berichten ist aber bereits bekannt, dass deren Zahl weiterhin sehr niedrig bleibt.

Es ergeben sich Fragen:

Was verursacht den Anstieg der Totenzahlen aber der 35./36. Woche?

Wird sich daraus ein Trend entwickeln?

Besteht etwa ein Zusammenhang mit den Impfungen?