Krisen gehören zum Kapitalismus wie der Arsch auf den Eimer. Auch in China.

Der drohende Bankrott von Evergrande (Bedeutet „Evergrande“ tatsächlich „Immergroß“?) beschäftigt landauf landab alle Börsenbeobachter. Seit die Traditionslinken sich darauf versteifen, dass das heutige China sozialistisch sei, gehören auch sie zu den Börsenbeobachtern – zu den besonders Schlauen, siehe: „Kontrollierte Sprengung“ in der jW. Viel interessanter als am Beispiel Chinas den Glaubenssatz zu beten, dass der „sozialistische“ Staat den kapitalistischen Tiger reite, wäre es, dieses so stark von Mao, Deng und Xi (und keineswegs von Lenins NÖP) geprägte System als besondere, vielleicht neuartige, Ausprägung eines asiatischen Nationalkapitalismus/“Nationalsozialismus“ zu analysieren.

