Eine Burg am See. Stolz weht eine Fahne. Mittelalterliche Ritter zu Pferde. Im Vordergrund bewegt sich eine Menschengruppe zum See. In den See hinein? Ein Wagen ist umgestürzt. Flüchtende?

*

Hermann Prey singt das Volkslied von dem Wassermann und der schönen Lilofee.

*

Mathilda Seithe kennt das Lied seit frühester Kindheit. Es hat sie durch Jahrzehnte begleitet. Heute erzählt sie es neu.