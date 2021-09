Corona ist gestern und heute. Was ist morgen? (I)

Was wir erleben ist kein Zufall, kein Albtraum, kein „Zeitfenster“. Wir befinden uns in einem weltweiten epochalen Umbruch. Er scheint mindestens so tiefgreifend, umfassend und ausgedehnt zu sein, wie die größten Umbrüche der Vergangenheit in geschichtlicher Zeit – der Untergang Roms oder die Überwindung des Mittelalters.

Der Untergang Roms und der des Mittelalters führten jeweils zu neuen Gesellschaftsformationen mit neuen Produktionsweisen, die aber zugleich den antagonistischen und Ausbeutungscharakter der Gesellschaft bewahrten und auf neuer Stufe fortführten.

Der gegenwärtige Umbruch wird von den herrschenden Netzwerken der alles bestimmenden Kapitalistenklasse herbeigeführt. Sie sind bemüht, ihn systematisch zu gestalten. Er festigt und erweitert ihre Herrschaftsverhältnisse, stärkt die Prinzipien des Maximalprofits einerseits und der relativen und absoluten Verelendung andererseits. Das ist die bekannte Kontinuität von Ausbeutung und Antagonismus. Ob sich trotz und in dieser Kontinuität eine neue Gesellschaftsformation ankündigt, etwa eine des Transhumanismus? (eine „Ameisengesellschaft“ mit „Ameisenstaat“), muss ich offen lassen.

Allen epochalen Umbrüchen lag und liegt die spontane Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte zugrunde.

Für mich ist der hier angedeutete Rahmen eine unerlässliche Voraussetzung, um sich in der Gegenwart zu orientieren. Die Plandemie wird begreifbar, sowohl, wie sie systematisch über mindestens 1 1/2 Jahrzehnte herbeigeführt wurde, als auch wie ihr Ablauf bisher gemanagt wird, als auch welche weiteren Ausgestaltungsszenarien relevant sind.

Ob und welche Ansatzpunkte für Widerstand sich ergeben, ist die brennendste Frage.