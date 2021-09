Gesunde-Städte-Netzwerk der WHO!

Offener Brief

Offener Brief an alle ehemaligen und aktuell ehrenamtlich oder beruflich Beteiligten im Gesunde-Städte-Projekt der WHO und im Gesunde-Städte-Netzwerk von Deutschland Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, als ehemalige Leitung des Arbeitskreises 1 Gesundheit und Gesundheitsversorgung der Landeshauptstadt München im Gesunde-Städte-Projekt der WHO vermisse ich alle Grundsätze der Ottawa-Charta im Umgang mit SARS-Cov-2. Seit Anfang letzten Jahres erlebe ich, dass Gesundheit scheinbar wieder die Abwesenheit von Krankheit bedeutet, also die Auslöschung eines Krankheitserregers. Wir alle wissen, Gesundheit bedeutet mehr und dafür haben wir damals gearbeitet und tun es bis heute, ja müssen es jetzt wieder tun. Konkreter Anlass meines Schreibens ist jetzt die Ungleichbehandlung von Menschen mit und ohne Impfung und Menschen mit überstandener Krankheit. Hinzu kommt dieses sorglose Verhalten von vielen 2-fach geimpften Personen, die die neu gewonnene Freiheit genießen und sämtliche Grundsätze der Infektionsprophylaxe außer Acht lassen, im Vertrauen und mit dem Hinweis darauf, sie seien ja geimpft. Seit Wochen melden die Medien steigende Inzidenzzahlen. Viele Menschen mit 2-fach-Impfung sind erkrankt. Dennoch werden diese Menschen mit 2-fach-Impfung bei allen seuchenhygienischen Maßnahmen ausgeklammert. Warum nur? Es ist doch bekannt, dass auch Menschen mit 2-fach-Impfung erkranken und infektiös sein können und damit das Virus übertragen. Ebenso ist bekannt, dass Menschen nach Genesung Antikörper haben können und immun sein. Es ist aber auch bekannt, dass bei einer hohen Prozentzahl der ehemals Erkrankten die Antikörper abfallen. Grundlos werden diese Menschen, die ehemals erkrankt waren, ohne Kenntnis über den aktuellen Zustand der Antikörper von jeglicher Kontrolle ausgenommen. Einfachste, grundlegende Notwendigkeiten bleiben unbeachtet. Es wäre – wenn schon die Inzidenzzahlen ausschlaggebend sein sollen – notwendig, tatsächlich die Infektionen konsequent zu verhindern. Hierzu bedarf es einer Gleichstellung von allen Menschen. Unterschiedliche Behandlung kann es nur dann geben, wenn der aktuelle Antikörperstatus bekannt ist. Nur dann, wenn konsequente Maßnahmen ergriffen werden, kann der gewünschte Erfolg eintreten. Als ehemalige Ehrenamtliche im Gesunde-Städte-Netzwerk möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen. Wir müssen wieder einen Weg aus der Konzentration auf ein Virus finden. Es ist doch allgemein bekannt, dass wir mit vielen verschiedenen anderen Lebensformen uns diese Erde teilen, wir kennen manche Durchseuchungsraten. Es ist auch allgemein bekannt, dass von diesen diversen Lebensformen um uns herum nur ein Bruchteil erforscht ist. Die Wissenschaft geht weiter. Damals waren beispielsweise zwei Hausstaubmilbenarten bekannt und heute sind es mehr. Es ist uns allen bewusst, dass die medizinische Wissenschaft zwar Leben retten kann und Krankheiten heilen, aber auch noch ein großes Dunkelfeld zu erforschen ist, bevor der menschliche Organismus in Gänze erfasst ist. Wir haben uns nie vor unbekannten Viren und deren eventuellen Mutationen gefürchtet. Die dauerhafte Konzentration der Gesundheit auf ein Virus widerspricht dem, was ich über die Ottawa-Charta gelernt habe. Ein wichtiges Element im Gesunde-Städte-Projekt war die Einbindung der Bürgerschaft in die Stadtverwaltung. Menschen, die wissen, dass sie mitgestalten können, fühlen sich wohler und sie sind gesünder. Welche Rolle spielen Gesundheitsbeiräte, Selbsthilfezentren, Kontakt- und Informationsstellen und andere Einrichtungen, in der aktuellen Corona-Krise? Welche Wege gibt es, zur Gesundheitsförderung wieder die Vielfalt des Lebens zu entdecken? Allerdings ist die Beendigung aller Maßnahmen ein zweiter Schritt. Anlass meines Schreibens ist die Furcht vor einem dritten Lockdown. Wie kann dieser verhindert werden? Welche Maßnahmen sind hierzu notwendig? Ich bin davon überzeugt, dass in den Gesunde-Städte-Netzwerk-Kommunen ausreichend Wissen und Engagement vorhanden ist, um gemeinsam die aktuelle Krise zu beenden. Lasst uns aktiv werden! Schöne Grüße gez. Erika Lorenz-Löblein (ehemalige Leitung des Arbeitskreises 1 Gesundheit und Gesundheitsversorgung der Landeshauptstadt München im Gesunde-Städte-Netzwerk der WHO)

Nachbemerkung von Erika Lorenz-Löblein:

Damals, als das Gesunde-Städte-Projekt begann, war die WHO rein von den Mitgliedstaaten finanziert. Gegen Ende der ersten Projektphase wurde verlautbart, es solle eine zweite Projektphase geben, wieder für fünf Jahre. Ich habe mich damals gefragt, wann die Pharmaindustrie empfindliche Einbußen erleidet, wenn die Gedanken der Ottawa-Charta weltweit umgesetzt werden. Mitte der 90er Jahre begann dann die Pharmaindustrie in die Finanzierung der WHO einzusteigen. Das multipolar-magazin hat am 30.08.21 einen Artikel mit dem Titel „Die WHO und die Wiederkehr des Kolonialismus im Gesundheitswesen“ veröffentlicht. Dort wird über die Ursprünge der WHO und ihren Weitergang berichtet. Über das Gesunde-Städte-Netzwerk gibt es diverse Infos auf der Seite vom Gesunde-Städte-Netz-Werk.