Was man über Tedros Adhanom Ghebreyesus, den WHO-Chef, wissen sollte

T. A. G. wurde Im Mai 2017 auf der siebzigsten Weltgesundheitsversammlung für eine Amtszeit von fünf Jahren zum Generaldirektor der WHO gewählt (Wikipedia).

Im Oktober 2017 berief er Simbabwes Präsident Robert Mugabe als „Goodwill“-Sonderbotschafter der WHO für Afrika. Er rief damit einen weltweiten Sturm der Entrüstung hervor und entließ ihn wieder nach einigen Tagen (Quelle).

(Robert Mugabe (1924-2019) ist einer von den nicht Wenigen, die den ganzen langen Weg vom Freiheitskämpfer zum erfolgreichen Führer und dann zum menschenverachtenden Despoten gegangen sind. In nur 16 Jahren seiner Diktatur sank die Lebenserwartung in Simbabwe von 62 Jahren 1990 auf 36 Jahre 2006. Mugabe und Xi Jinping waren bis zuletzt in wechselseitiger Bewunderung verbunden.)

im Dezember 2015 pries Mugabe, damals Präsident der Afrikanischen Union, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als „gottgesandte Person“ (Minute 4:30 des folgenden Videos). Umgekehrt ließ es sich Xi nicht nehmen, 2019 dem toten Mugabe im dürftig besetzten Stadion von Harare die letzte Ehre zu erweisen.

Ab Januar 2020 war der chinesische Ansatz der Pandemiebekämpfung (Lockdown) innerhalb von etwas mehr als einem Monat für alle Länder der Welt, ohne Rücksicht auf die jeweiligen Verhältnisse und unter Verstoß gegen die eigenen vorher existierenden WHO-Empfehlungen zur WHO-Politik geworden. Diese und adere Hintergründe werden in dem bedeutenden Artikel von multipolar „Die WHO und die Wiederkehr des Kolonialismus im Gesundheitswesen“ dargestellt.