Rasant voran zu allumfassender Überwachung und Impf-Apartheit!

Die Presse der Kommunistischen Partei Chinas meldet am 29.8.2021:

„Das Pekinger Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten gab am Sonntag bekannt, dass Menschen, die nicht vollständig geimpft sind, „im Prinzip“ nicht an der China International Fair for Trade in Services, der größten und reichsten erstklassigen Ausstellung der Welt, teilnehmen dürfen Dienstleistungshandel, der vom 2. bis 7. September in Peking stattfinden soll. … Liu merkte jedoch an, dass die Besucher der Messe Nukleinsäure-Testzertifikate vorlegen könnten, die innerhalb von 24 oder 48 Stunden ausgestellt wurden, wenn sie nicht geimpft sind.“

„Am Sonntag kündigte das U-Bahn-System in Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan an, dass Passagiere vor dem Betreten von Bahnhöfen die Vorlage von COVID-19-Impfnachweisen verlangen würden. Laut einer Mitteilung, die Changsha Metro auf WeChat veröffentlicht hat, müssen Passagiere ab Sonntag sowohl ihre Gesundheits-QR-Codes als auch die COVID-19-Impfdaten am Eingang vorlegen. Nicht geimpfte Personen können die Station betreten, nachdem sie einen Fragebogen ausgefüllt haben, in dem ihre persönlichen Daten wie Name, Telefonnummer, Ausweisnummer, Wohnadresse und Gründe für die Nichtimpfung erhoben werden.“

„Dalian in der nordostchinesischen Provinz Liaoning hat am Samstag eine ähnliche Richtlinie für Flughafenpassagiere eingeführt. Ein Flughafenmitarbeiter sagte, dass es keine Benachrichtigung gegeben habe, die Passagieren ohne Impfpass das Betreten der Terminalgebäude verbiete, aber sie schlugen vor, dass die Leute „so schnell wie möglich die Spritze bekommen“, berichteten die Beijing News.“